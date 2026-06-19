FOTO | Nepoata regretatului fotbalist albaiulian Iani Mitracu, campioana Ligii Elitelor U15 la fotbal feminin cu „U” Olimpia Cluj: Ayana Kone a purtat numărul 19 pe tricou într-o zi de 19 iunie 2026 de grație
Nepoata regretatului fotbalist albaiulian Iani Mitracu, campioana Ligii Elitelor U15 la fotbal feminin cu „U” Olimpia Cluj: Ayana Kone a purtat numărul 19 pe tricou într-o zi de 19 iunie 2026 de grație
Așchia nu sare departe de trunchi: Ayana Kone, nepoata regretatului celebru fotbalist albaiulian Iani Mitracu, a devenit campioană a Ligii Elitelor U15 la fotbal feminin.
Performanța a fost repurtată cu „U” Olimpia Cluj.
Ayana Kone, componentă de bază a formației laureate, a purtat numărul 19 pe tricou într-o zi de 19 iunie 2026 cu adevărat de grație pentru ea și colegele sale de echipă.
Jucătoarea meciului a fost o altă albaiuliancă, Anastasia Purcel, care s-a remarcat prin intervenții extrem de inspirate.
„„U” Olimpia Cluj s-a impus cu 1-0 în fața echipei FK Csikszereda în finala competiției, disputată la Centrul Național de Fotbal Buftea.
Unicul gol al marii finale a venit în startul reprizei secunde, când Cosmina Lupăescu a profitat de o ieșire greșită a portarului Dorka Szilágyi și a înscris din interiorul careului.
În semifinale, echipa din Miercurea Ciuc a trecut cu 3-2 de Politehnica Timișoara, în timp ce campioana „U” Olimpia Cluj a învins FC Rapid 1923 cu scorul de 2-1. Formația clujeană își păstrează astfel titlul de campioană a competiției, câștigat și în precedentele două sezoane”, a transmis Federația Română de Fotbal.
„U” Olimpia Cluj: 12. Anastasia Purcel – 32. Adania Neag, 22. Maria Vulturar (C), 7. Ștefania Baidoc, 20. Maria Mărușca – 30. Gloria Fanea, 36. Antonia Bradea, 26. Daria Feder – 15. Maia Criste, 19. Ayana Kone, 29. Cosmina Lupăescu.
Rezerve: 21. Sofia Cărbunar, 24. Ingrid-Maria Pojar, 25. Ariana Pop, 35. Sanel Margareta Reszeg, 42. Andrada Bochiș, 77. Yasmina Bobanga. Antrenoare: Mara Bâtea
Sursa foto: FRF – credit Răzvan Păsărică (Sport Pictures), Alin-Mihai Năsăudean / Facebook
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