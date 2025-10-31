FOTO | Muzeul orașului Teiuș se pregătește să primească vizitatori cu exponate etnografice și lift pentru persoane cu dizabilități
Muzeul orașului Teiuș se pregătește să primească vizitatori cu exponate etnografice și lift pentru persoane cu dizabilități
Primăria Teiuș a anunțat recent progresele realizate la Muzeul orașului, o clădire emblematică dedicată păstrării și conservării rădăcinilor locale, proiect finanțat prin fonduri europene.
FOTO | Sisteme denivelate de trafic pe o stradă cu risc ridicat de accidente din Teiuș. Anunțul făcut de autorități
Conform postării oficiale a Primăriei, „Muzeul orasului nostru, o frumoasa clădire concepută în sensul păstrarii și conservarii radăcinilor noastre, un proiect finantat prin fonduri europene, prin munca si dibacia colegilor nostri se doteaza cu tot ce este necesar pentru primirea vizitatorilor!
Liftul pentru persoane cu dizabilitati este aproape gata, mobilierul pentru demisol, realizat de colegul nostru este deja montat, iar colegele noastre muncesc la aranjarea obiectelor adunate de la oamenii cu suflet mare si pastrate in expozitiile noastre etnografice, exponate, care acum se reunesc sub acoperisul muzeului nostru având fiecare propria poveste, a vietii si obiceiurilor noastre pe aceste meleaguri binecuvântate!”
Astfel, muzeul se pregătește să ofere vizitatorilor un spațiu complet amenajat, cu facilități pentru persoane cu dizabilități, mobilier modern și exponate etnografice care reflectă viața și obiceiurile comunității locale, reunite sub același acoperiș.
