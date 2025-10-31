FOTO | Sisteme denivelate de trafic pe o stradă cu risc ridicat de accidente din Teiuș. Anunțul făcut de autorități

Sisteme denivelate de trafic pe o stradă cu risc ridicat de accidente din Teiuș. Anunțul făcut de autorități

În zona intersecției dintre strada Progresului și Primăverii, din orașul Teiuș, urmează să fie montate sisteme denivelate de trafic.

Motivul din spatele acestei decizii este potențialul ridicat de accidente din zonă, iar în urma consultării avute între Poliția Rutierieră și autorități, s-a ajuns la această decizie.

Anunțul a fost făcut pe o rețea de socializare de către Primăria Teiuș.

,,În urma situației generate de potențialul ridicat de accidente în zona intersecției dintre strada Progresului și Primăverii, în urma consultării cu Poliția Rutieră, în zonă se montează sistemele denivelate de trafic, menite să reducă viteza și să crească gradul de atenție al participanților la trafic, totul pentru creșterea siguranței în zonă!”, a fost mesajul transmis de Primăria Teiuș.

