FOTO | Piața volantă de la Alba Iulia va funcționa, începând de vineri, în noua locație, în parcarea de lângă Stadionul „Cetate”

Mutare importantă pentru piața volantă din Alba Iulia. Parcarea de lângă stadion va găzdui comercianții începând de vineri

Reprezentanții Primăriei municipiului Alba Iulia au anunțat că, începând de vineri, 7 noiembrie, piața volantă se va muta în parcarea din fața Stadionului „Cetate”. Decizia vine ca urmare a dorinței de a asigura o mai bună organizare și funcționare a pieței, care până acum își desfășura activitatea pe Bulevardul Transilvaniei (Piața Pascu).

Această schimbare va veni în sprijinul micilor producători din Alba Iulia și satele învecinate, care vând produse obținute în gospodăriile proprii, pentru că noua zonă este mai spațioasă, este situată în proximitatea unor artere importante ale municipiului și a unor stații de autobuz, beneficiind de un aflux important de trecători (potențiali cumpărători).

Parcarea publică de lângă stadionul Cetate va fi amenajată săptămânal, în ziua de vineri, oferind posibilitatea unui comerț în condiții civilizate și de siguranță alimentară

