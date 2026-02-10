Ştirea zilei

FOTO | Momente emoționante la Colegiul Militar din Alba Iulia: Plutonier adjutant principal Ghiță Bordea, subofițer de comandă, trecere în rezervă după 40 de ani în uniformă militară. 22 de ani i-a petrecut în școala albaiuliană

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Momente emoționante la Colegiul Militar din Alba Iulia: Plutonier adjutant principal Ghiță Bordea, subofițer de comandă, trecere în rezervă după 40 de ani în uniformă militară. 22 de ani i-a petrecut în școala albaiuliană

Plutonier adjutant principal Ghiță Bordea, subofițer de comandă, a trecut în rezervă după 40 de ani în uniformă militară. 22 de ani i-a petrecut în cadrul Colegiului Militar din Alba Iulia.

,,A purtat uniforma militară aproape 40 de ani, de când a fost admis la Școala militară de Subofițeri de Geniu, în anul 1987. Din întreaga sa carieră militară, mai bine de jumătate a petrecut-o în Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, 22 de ani.

De-a lungul acestor ani, domnul plutonier adjutant principal Ghiță Bordea, subofițer de comandă, a demonstrat profesionalism și dedicare în desfășurarea activității, iar prin experiența acumulată și seriozitatea de care a dat dovadă, a reprezentat un reper și un sprijin real pentru colegi. Parcursul său profesional a fost definit de responsabilitate și respect față de instituție și oameni.

Cu recunoștință și respect îi mulțumim pentru toți acești ani de activitate și pentru amprenta pe care o lasă asupra colectivului. Îi dorim multă sănătate, liniște și bucurii în noua etapă a vieții”, au transmis reprezentanții Colegiului Militar din Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | Medici noi la Spitalul Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud: Dr. Bobar Delia – medic specialist endocrinolog și Dr. Dimitriu Tudor – medic specialist otorinolaringologie (ORL), s-au alăturat echipei medicale

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 minute

în

10 februarie 2026

De

Medici noi la Spitalul Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud: Dr. Bobar Delia – medic specialist endocrinolog și Dr. Dimitriu Tudor – medic specialist otorinolaringologie (ORL), s-au alăturat echipei medicale Spitalul Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud are doi noi medici specialiști: un endocrinolog și un ORL-ist. Dr. Bobar Delia și Dr. Dimitriu Tudor s-au alăturat echipei […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele A pozitiv si O negativ: ,,Sunt cazuri grave, care au nevoie în continuare de transfuzie de sânge”

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ore

în

10 februarie 2026

De

CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele A pozitiv si O negativ: ,,Sunt cazuri grave, care au nevoie în continuare de transfuzie de sânge” Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Alba au lansat marți, 10 februarie 2026, un nou apel pentru persoanele care pot să doneze sânge din grupa O negativ și A pozitiv. ,,Rugăm […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Tânăra pianistă Antonia Dogeanu, elevă a Liceului de Arte din Alba Iulia, a obținut Marele Premiu la ediția 2026 a Concursului Național „Prietenii Muzicii” de la Cluj-Napoca: „Mă simt onorată”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 20 de ore

în

9 februarie 2026

De

Antonia Dogeanu, elevă a Liceului de Arte din Alba Iulia, a obținut Marele Premiu la ediția 2026 a Concursului Național „Prietenii Muzicii” de la Cluj-Napoca Performanță extraordinară pentru tânăra pianistă Antonia Dogeanu, elevă a Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia. Ea a obținut Marele Premiu la ediția 2026 a Concursului Național „Prietenii Muzicii” […]

Citește mai mult