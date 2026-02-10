FOTO | Momente emoționante la Colegiul Militar din Alba Iulia: Plutonier adjutant principal Ghiță Bordea, subofițer de comandă, trecere în rezervă după 40 de ani în uniformă militară. 22 de ani i-a petrecut în școala albaiuliană

Momente emoționante la Colegiul Militar din Alba Iulia: Plutonier adjutant principal Ghiță Bordea, subofițer de comandă, trecere în rezervă după 40 de ani în uniformă militară. 22 de ani i-a petrecut în școala albaiuliană

Plutonier adjutant principal Ghiță Bordea, subofițer de comandă, a trecut în rezervă după 40 de ani în uniformă militară. 22 de ani i-a petrecut în cadrul Colegiului Militar din Alba Iulia.

,,A purtat uniforma militară aproape 40 de ani, de când a fost admis la Școala militară de Subofițeri de Geniu, în anul 1987. Din întreaga sa carieră militară, mai bine de jumătate a petrecut-o în Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, 22 de ani.

De-a lungul acestor ani, domnul plutonier adjutant principal Ghiță Bordea, subofițer de comandă, a demonstrat profesionalism și dedicare în desfășurarea activității, iar prin experiența acumulată și seriozitatea de care a dat dovadă, a reprezentat un reper și un sprijin real pentru colegi. Parcursul său profesional a fost definit de responsabilitate și respect față de instituție și oameni.

Cu recunoștință și respect îi mulțumim pentru toți acești ani de activitate și pentru amprenta pe care o lasă asupra colectivului. Îi dorim multă sănătate, liniște și bucurii în noua etapă a vieții”, au transmis reprezentanții Colegiului Militar din Alba Iulia.

