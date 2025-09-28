FOTO | Moment istoric: România ia primul AUR la 8+1 mixt la Mondialele de Canotaj
Moment istoric: România ia primul AUR la 8+1 mixt la Mondialele de Canotaj
Echipajul de 8+1 mixt al Românei a câştigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Canotaj 2025 de la Shanghai.
Barca tricoloră a condus cursa de duminic[, 28 septembrie 2025, de la un capăt la altul.
Echipajul format din Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroşanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ştefan Berariu, Simona Radiş şi Victoria Petreanu a fost urmat de cele ale Italiei şi Noii Zeelande.
Proba de 8+1 mixt a fost introdusă în premieră în 2025 la Campionatul Mondial.
Bilanțul României la Campionatul Mondial de la Shanghai este de două medalii de aur şi patru de argint.
„Felicitări, campionilor!”, a transmis Federația Română de Canotaj.
foto: Balint Czucz Photography
