FOTO | Modernizare majoră a instalației de uscare de la Kronospan Sebeș: Evacuarea amestecului de aer și fibre fine urmează să se facă prin doar două cicloane, echipate cu sisteme de monitorizare continuă a pulberilor

Modernizare majoră a instalației de uscare de la Kronospan Sebeș: Evacuarea amestecului de aer și fibre fine urmează să se facă prin doar două cicloane, echipate cu sisteme de monitorizare continuă a pulberilor

Kronospan Trading SRL a solicitat Direcției Județene de Mediu Alba emiterea acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare instalație uscară fibră”.

Obiectivul proiectului constă în modernizarea instalației de uscare a fibrei aferente secției de producere a plăcilor MDF, prin înlocuirea celor patru cicloane existente cu două cicloane noi, de capacitate mai mare și performanță superioară pe platforma industrială din municipiul Sebeș.

„Scopul proiectului este de a crește eficiența procesului tehnologic de uscare, prin reducerea consumului de energie, diminuarea necesarului de mentenanță și îmbunătățirea controlului emisiilor atmosferice. Prin implementarea acestei investiții, se urmărește optimizarea proceselor industriale și alinierea la cerințele de mediu, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă a activității societății. Impactul pozitiv al proiectului se reflectă atât în plan socio-economic, prin menținerea locurilor de muncă existente și crearea de noi oportunități de angajare, cât și în plan ecologic, prin reducerea impactului asupra calității aerului și creșterea eficienței energetice. Investiția susține tranziția către o

industrie mai curată, mai eficientă și mai responsabilă față de mediul înconjurător.

Rolul proiectului este de a îmbunătăți performanțele tehnice și ecologice ale procesului de producere a plăcilor MDF, prin adoptarea unor echipamente moderne și eficiente care să asigure o funcționare sigură, economică și cu un impact

redus asupra mediului. Prin realizarea acestei investiții se urmărește consolidarea competitivității economice a societății, creșterea sustenabilității activităților industriale și alinierea la cerințele actuale privind protecția mediului și utilizarea responsabilă a resurselor naturale.

Pentru optimizarea fluxului tehnologic și reducerea impactului asupra mediului, se propune înlocuirea celor patru cicloane existente cu două cicloane de capacitatea individuala mărită și performanțe îmbunătățite. Noile echipamente vor prelua integral sarcina tehnologică a instalației actuale, cu asigurarea unei eficiențe de separare superioare celor existente și sunt dimensionate astfel încât să se adapteze volumului de lucru necesar în mod eficient și sigur.

În prezent, procesul tehnologic de producere a plăcilor MDF include etapa de uscare a fibrei lemnoase, etapă din care rezultă o cantitate semnificativă de abur în amestec cu fibre fine. Acest amestec este evacuat din instalație printr-un sistem alcătuit din patru cicloane amplasate individual. Fiecare ciclon funcționează ca un punct distinct de emisie atmosferică, fiind responsabil pentru separarea mecanică a fibrelor din fluxul de abur, înainte ca acesta să fie evacuat în atmosferă.

Configurația actuală, deși este funcțională, implică un consum tehnologic ridicat, o mentenanță frecventă și un control dispersat al emisiilor, ceea ce limitează eficiența generală a procesului și capacitatea de gestionare optimă a impactului asupra mediului”. se arată în memoriul de prezentare a proiectului.

În ce va consta noul flux tehnologic

În cadrul fluxului tehnologic, în urma implementării proiectului, evacuarea gazelor de la Uscătorul MDF se va realiza prin două cicloane noi, identice ca tip constructiv și parametri de proiectare, care vor înlocui configurația existentă cu patru cicloane. Astfel, aerul cald provenit de la centrala termică este trecut prin 8 huricloane pentru reducerea emisiilor de pulberi, după care intră în coloana de uscare pe porțiunea verticală, unde are loc o separare volumetrică, după care este dirijat în căminul de aer cald. În continuare, aerul cald ajunge în camera de amestec cu aer rece, unde

temperatura este reglată prin deschiderea sau închiderea clapetelor.

Aerul cald tehnologic este transportat pneumatic cu ajutorul ventilatoarelor prin coloana de uscare, unde întâlnește fibra obținută în procesul de defibrare. Prin contactul direct al fibrei cu aerul cald în coloana de uscare are loc procesul de uscare a fibrelor de lemn. Amestecul de fibră și aer cald este transportat pneumatic prin coloana de uscare până la cele doua cicloane, unde se încheie procesul de uscare.

La ieșirea din coloana de uscare, fibra are o umiditate de 8,9–9,2% și o temperatură de aproximativ 50°C. În cele 2 cicloane are loc separarea aburului din fibră. Fibra ajunge la baza fiecărui ciclon, unde este preluată de câte un dozator.

La baza dozatorului se află o conductă tip „pantalon” cu clapetă, care poate fi acționată în două sensuri:

• Spre producție: fibra este dirijată către transportorul melcat și de aici în separatoarele SHIFTER, pentru alimentarea bunkerului de fibră al mașinii de formare a covorului.

• Spre bunkerul de staționare: fibra este dirijată către bunkerul de staționare din zona de formare

a covorului.

Deoarece cicloanele sunt echipamente statice de separare mecanică, în care reținerea pulberilor se realizează preponderent prin efect centrifugal, în condiții determinate de geometria echipamentului și de regimul de curgere, performanța de separare este practic echivalentă pentru echipamente identice exploatate în aceleași condiții de operare. Cele 2 cicloane sunt identice din punct de vedere constructiv și funcționează în regim comparabil, sunt alimentate cu gaze provenite din aceeași sursă (același proces de uscare) și se preconizează ca repartizarea debitului pe cele două ramuri de evacuare va fi menținută stabilă și echilibrată prin configurația instalației și a modului de

exploatare. În aceste condiții, nivelul emisiilor la cele două evacuări este comparabil, fără a se aștepta

diferențe semnificative în regim normal de funcționare.

Pentru asigurarea unui control adecvat al emisiilor, se propune ca ambele cicloane să fie echipate cu sisteme de monitorizare continuă a pulberilor pe conductele de gaze epurate. Aceste sisteme furnizează informații în timp real privind încadrarea valorilor măsurate în limitele de emisie aplicabile și permit identificarea rapidă a eventualelor depășiri, contribuind la menținerea conformării instalației cu cerințele de mediu.

Cicloanele propuse prin proiectul de investiție sunt capabile să asigure o eficiență de separare superioară cicloanelor existente Conform Raportului tehnic de evaluare a sistemelor de filtrare cu cicloane, eficiența globală probabilă a sistemului: este de aproximativ 96,8 %, valori ce respectă conformarea cu cerințele legale. Eficiențac cicloanelor va fi evaluată în perioada de funcționare prin măsuratorile aferente fazei de exploatare ainstalației. Performanța este determinată în principal de comportamentul fracției fine sub 100 μm.

Valoarea investiției pentru implementarea proiectului „Modernizare instalație uscare fibră” este estimată la aproximativ 3.100.000 de euro.

Se preconizează că proiectul se va derula pe o perioadă de aproximativ 6 săptămâni de la începerea lucrărilor

foto – Turn de conducte și pod existent pe amplasament

