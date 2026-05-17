Tânăr din Ocna Mureș, cercetat de polițiști după ce s-a urcat băut la volan. Ce alcoolemie avea

Un tânăr din Ocna Mureș este cercetat de oamenii legii după ce a fost depistat conducând băut la volan, pe o stradă din oraș.

Potrivit IPJ Alba, la data de 16 mai 2026, în jurul orei 23.27, polițiștii din Ocna Mureș au oprit, pentru control, pe strada Lungă din oraș, un autoturism condus de către un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din Ocna Mureș.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,45 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI