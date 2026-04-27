FOTO | Militari din cadrul Batalionului 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia, activități de instruire în poligonul Păiș: „Perfecționarea continuă face diferența în teren”

Militari din cadrul Batalionului 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia, activități de instruire în poligonul Păiș: „Perfecționarea continuă face diferența în teren”

O subunitate din cadrul Batalionului 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia a desfășurat, în această săptămână, activități de instruire în poligonul Păiș din Sfântu Gheorghe.

Obiectivul a fost dezvoltarea și consolidarea abilităților specifice sprijinului de geniu în acțiuni de contramobilitate.

„Astfel de activități contribuie direct la creșterea nivelului de pregătire, asigurând militarilor capacitatea de a acționa eficient și coordonat în situații reale.

Perfecționarea continuă face diferența în teren”, au transmis reprezentanții Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos” în cursul zilei de vineri, 24 aprilie 2026.

text: Loredana Mînicuță

foto: Mihai Baluță

