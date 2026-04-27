FOTO | Militari din cadrul Batalionului 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia, activități de instruire în poligonul Păiș: „Perfecționarea continuă face diferența în teren”
O subunitate din cadrul Batalionului 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia a desfășurat, în această săptămână, activități de instruire în poligonul Păiș din Sfântu Gheorghe.
Obiectivul a fost dezvoltarea și consolidarea abilităților specifice sprijinului de geniu în acțiuni de contramobilitate.
„Astfel de activități contribuie direct la creșterea nivelului de pregătire, asigurând militarilor capacitatea de a acționa eficient și coordonat în situații reale.
Perfecționarea continuă face diferența în teren”, au transmis reprezentanții Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos” în cursul zilei de vineri, 24 aprilie 2026.
text: Loredana Mînicuță
foto: Mihai Baluță
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
INCENDIU în Abrud: Focul a cuprins o anexă gospodărească și o claie de fân
INCENDIU în Abrud: Focul a cuprins o anexă gospodărească și o claie de fân Un incendiu s-a produs în seara zilei de duminică, 26 aprilie 2026, în Abrud. „Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu în orașul Abrud, strada Șerbina. Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la o anexă gospodărească. […]
FOTO | Întâlnire în premieră a grupului de preotese din Arhiepiscopia Alba Iuliei: „Credință, curaj și dăruire”
FOTO | Întâlnire în premieră a grupului de preotese din Arhiepiscopia Alba Iuliei: „Credință, curaj și dăruire” Duminică, 26 aprilie 2026, în Duminica Mironosițelor (a III-a după Sfintele Paști), când este prăznuit Soborul Sfintelor Femei Românce, a avut loc prima ediție a întrunirii Grupului de preotese „Sfânta Filotimia” din Arhiepiscopia Alba Iuliei. Evenimentul s-a derulat […]
FOTO | Brianna Batir, elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, PREMIU SPECIAL la faza națională a Olimpiadei de Religie 2026
Brianna Batir, elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, PREMIU SPECIAL la faza națională a Olimpiadei de Religie 2026 Rezultat deosebit la faza națională a Olimpiadei de Religie – Cultul Ortodox (clasele V-VIII) pentru o elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia. Brianna Batir (clasa a VII-a) a obținut nota 9,20 la etapa […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
România cumpără 20 de trenuri electrice și 16 locomotive noi. Investiția este de peste 250 de milioane de euro. Pe ce rute vor fi introduse
România cumpără 20 de trenuri electrice și 16 locomotive noi. Investiția este de peste 250 de milioane de euro. Pe...
FOTO | Pui de papagal, care zburase până în vârful unui brad, la o înălțime de 20 de metri, salvat de pompieri: A revenit nevătămat în casa stăpânei sale
Pui de papagal, care zburase până în vârful unui brad, la o înălțime de 20 de metri, salvat de pompieri:...
Știrea Zilei
Un bărbat a amenințat că se aruncă de pe podul peste Mureș de la Partoș
Un bărbat a amenințat că se aruncă de pe podul peste Mureș de la Partoș În seara zilei de duminică,...
VIDEO | Acoperișul unui bloc din Ocna Mureș, doborât de vânt: A căzut peste mai multe mașini
Acoperișul unui bloc din Ocna Mureș, doborât de vânt: A căzut peste mai multe mașini Vântul a bătut cu putere...
Curier Județean
Politică Administrație
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”...
Comunicat de presă | PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici
PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici Conducerea...
Opinii Comentarii
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale La data de 26 aprilie, în fiecare an,...
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986 În urmă...