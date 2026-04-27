Curier Județean

FOTO | Militari din cadrul Batalionului 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia, activități de instruire în poligonul Păiș: „Perfecționarea continuă face diferența în teren”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 12 minute

în

De

O subunitate din cadrul Batalionului 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia a desfășurat, în această săptămână, activități de instruire în poligonul Păiș din Sfântu Gheorghe. 

Obiectivul a fost dezvoltarea și consolidarea abilităților specifice sprijinului de geniu în acțiuni de contramobilitate.

„Astfel de activități contribuie direct la creșterea nivelului de pregătire, asigurând militarilor capacitatea de a acționa eficient și coordonat în situații reale.

Perfecționarea continuă face diferența în teren”, au transmis reprezentanții Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos” în cursul zilei de vineri, 24 aprilie 2026.

text: Loredana Mînicuță

foto: Mihai Baluță

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

INCENDIU în Abrud: Focul a cuprins o anexă gospodărească și o claie de fân

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

26 aprilie 2026

De

INCENDIU în Abrud: Focul a cuprins o anexă gospodărească și o claie de fân Un incendiu s-a produs în seara zilei de duminică, 26 aprilie 2026, în Abrud.  „Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu în orașul Abrud, strada Șerbina. Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la o anexă gospodărească. […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Întâlnire în premieră a grupului de preotese din Arhiepiscopia Alba Iuliei: „Credință, curaj și dăruire”

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 ore

în

26 aprilie 2026

De

FOTO | Întâlnire în premieră a grupului de preotese din Arhiepiscopia Alba Iuliei: „Credință, curaj și dăruire” Duminică, 26 aprilie 2026, în Duminica Mironosițelor (a III-a după Sfintele Paști), când este prăznuit Soborul Sfintelor Femei Românce, a avut loc prima ediție a întrunirii Grupului de preotese „Sfânta Filotimia” din Arhiepiscopia Alba Iuliei. Evenimentul s-a derulat […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Brianna Batir, elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, PREMIU SPECIAL la faza națională a Olimpiadei de Religie 2026

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 13 ore

în

26 aprilie 2026

De

Brianna Batir, elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, PREMIU SPECIAL la faza națională a Olimpiadei de Religie 2026 Rezultat deosebit la faza națională a Olimpiadei de Religie – Cultul Ortodox (clasele V-VIII) pentru o elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia.  Brianna Batir (clasa a VII-a) a obținut nota 9,20 la etapa […]

Citește mai mult