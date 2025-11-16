FOTO | Mihaela Mih-Dehelean, noi performanțe la Campionatului Mondial de Culturism și Fitness din Spania: Albaiulianca, în top 6 în galeria selectă a celor mai buni sportivi din lume
Mihaela Mih-Dehelean, sportivă legitimată la CS Unirea Alba Iulia, participă zilele acestea la ediția 2025 a Campionatului Mondial de Culturism și Fitness, desfășurat în Spania.
Întrecerea are loc la Santa Susana în perioada 13-17 noiembrie 2025, iar sportiva din Alba a demonstrat încă o dată că își merită pe deplin locul în galeria selectă a celor mai buni sportivi din lume.
Citește și: FOTO | Albaiulianca Mihaela Mih-Dehelean, un nou triumf la Campionatele Naționale de Culturism și Fitness: În 2025, pentru a treia oară campioană națională
,,Din drumul unui campion rămâne lumii exemplul de credinţă, capacitatea de a depăşi limitele și uneori bucuria de a fi folosit timpul cu folos.
Santa Susana, Spania, a reprezentat pentru mine confirmarea faptului că sunt în galeria selectă a celor mai buni sportivi din lume. În top 6 mai exact. Campionatul Mondial a fost un nou prilej de a vedea că fiecare moment de glorie este urmarea luminoasă a unui parcurs în care cădem și ne ridicăm pentru a fi mai buni decât am fost ieri.
Am crezut acolo unde alții s-au îndoit, am mers înainte acolo unde alții s-au oprit, m-am rugat acolo unde alții au deznădăjduit. Am reuşit pentru România și pentru toți cei care cred cu adevărat că nimic nu este imposibil.
Mulțumesc tuturor pentru susținere, antrenorului meu Calin Brehaita, familiei mele, soţului meu Emil, Federația Română de Fitness, domnului Președinte Gabriel Toncean, Clubului Sportiv Unirea Alba lulia, domnului Director executiv Corneliu Muresan și tuturor celor care au crezut în mine!”, a scris albaiulianca pe Facebook.
