FOTO | Medici noi la Spitalul Orășenesc Cugir: Dr. Ariana Cîmpean, Dr. Jeler Mădălina-Liana, Dr. Răduleț Elena și Dr. Mateș Alina s-au alăturat echipei medicale

Medici noi la Spitalul Orășenesc Cugir: Dr. Ariana Cîmpean, Dr. Jeler Mădălina-Liana, Dr. Răduleț Elena și Dr. Mateș Alina s-au alăturat echipei medicale

Spitalul Orășenesc Cugir a anunțat, joi, 19 februarie 2026, întărirea colectivului medical prin cooptarea unor noi medici specialiști în cadrul secțiilor spitalului.

Astfel, începând cu această perioadă, echipa medicală a spitalului este completată de 4 medici.

*Dr. Ariana Cîmpean – medic specialist ATI

Absolventă a Facultății de Medicină din cadrul UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Dr. Ariana Cîmpean și-a efectuat rezidențiatul în specialitatea Anestezie și Terapie Intensivă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, formându-se în managementul pacientului critic, al urgențelor majore și al patologiilor complexe.

„Rigoarea medicală, deciziile rapide și responsabilitatea definesc activitatea din ATI. Prioritățile mele sunt siguranța pacientului și aplicarea protocoalelor bazate pe dovezi științifice. Cred însă că, dincolo de tehnologie și proceduri, esențială este comunicarea empatică și încrederea pe care o oferim celor aflați în momente vulnerabile. Îmi doresc ca fiecare pacient să se simtă în siguranță și respectat”, spune Dr. Ariana Cîmpean.

Program: Luni – Vineri, ora 8:00 – 15:00

*Dr. Jeler Mădălina-Liana – medic specialist pneumolog

Absolventă a Facultății de Medicină „Victor Papilian” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Dr. Mădălina-Liana Jeler și-a desăvârșit pregătirea în rezidențiat la Spitalul de Pneumoftiziologie Cluj-Napoca, cu aprofundarea patologiei somnului și a endoscopiei bronșice.

Program:

· Ambulatoriu: Luni, Marți, Miercuri – ora 9:00 – 14:00

· Secție: Luni, Marți, Miercuri – ora 8:00 – 9:00; Joi, Vineri – ora 8:00 – 14:00

*Dr. Răduleț Elena – medic specialist neonatologie

Absolventă a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Dr. Elena Răduleț și-a construit cariera în cadrul Secției de Neonatologie a Spitalului Județean de Urgență Sibiu, unde a dobândit o experiență solidă în îngrijirea nou-născutului sănătos, managementul prematurului și terapia intensivă neonatală.

Pregătirea profesională a continuat în cadrul Secției de Terapie Intensivă Neonatală a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Sklodowska Curie” București, cea mai importantă unitate de profil din România. Aici și-a consolidat competențele în managementul nou-născuților cu risc crescut și al patologiilor neonatale severe.

„Abordarea mea clinică îmbină rigoarea științifică cu empatia, acordând o atenție deosebită atât siguranței micilor pacienți, cât și sprijinirii și informării corecte a părinților”, spune Dr. Răduleț Elena.

Program: Luni – Vineri, ora 8:00 – 15:00

*Dr. Mateș Alina – medic specialist radiologie și imagistică medicală

Absolventă a Facultății de Medicină din cadrul UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Dr. Alina Mateș și-a efectuat rezidențiatul în Radiologie și Imagistică Medicală tot în Cluj-Napoca. Pregătirea sa profesională include un stagiu de o lună la John Radcliffe Hospital și Nuffield Orthopaedic Centre, centre afiliate Universității Oxford, unde s-a familiarizat cu protocoalele moderne și colaborarea multidisciplinară internațională.

Interesele sale profesionale vizează imagistica generală și imagistica musculoscheletală, iar activitatea științifică include participarea la cursuri și congrese internaționale de specialitate.

Program: Luni – Vineri, ora 8:00 – 14:00

„Aducem un călduros bun venit noilor noștri colegi și le urăm mult succes în activitatea profesională alături de comunitatea noastră!”, au transmis reprezentanții Spitalului Orășenesc Cugir.

