FOTO| Medici noi la Spitalul Orășenesc Câmpeni: Forțe proaspete la secțiile interne și chirurgie generală

Echipa managerială a Spitalului Orășenesc Câmpeni a reușit să încadreze doi medici specialiști noi, tineri, pe specialitățile deficitare de medicină internă, respectiv chirurgie generală. Astfel, spitalul este îmbogățit cu încă doi membrii care vor salva vieți.

Începând cu data de 15 ianuarie 2021, se vor alătura echipei medicale din cadrul Spitalului Orășenesc Câmpeni alți doi medici specialiști pe medicina internă și chirurgie generală.

Dr. Paraschiva Bianca, medic specialist de medicină internă, va ajunge la spitalul din Câmpeni prin transfer de la Timișoara, iar dr. Ailioaie Eduard-Laurențiu, medic specialist de chirurgie generală, este absolvent al Facultății de Medicină și Farmacie din Cluj Napoca.

„O să vină o doctoriță de interne, acum așteaptă să-și ridice parafa de la Colegiul Medicilor din Alba, ea transferându-se de la Timișoara. Acum a venit un medic chirurg, absolvent al Facultății de Medicină din Cluj și amandoi vor începe din 15 ianuarie. O să mai avem discuții cu un medic pediatru și cu un medic cardiolog, de la Cluj, urmează să primim raspunsurile și de la aceștia”, a declarat managerul Spitalului Orășenesc Câmpeni, Morcan Dragomir