FOTO | Medalii de argint și bronz pentru sportiva CS Unirea, Alexandra Cazacu, la Campionatul Mondial de Powerlifting din Costa Rica
Medalii de argint și bronz pentru sportiva CS Unirea, Alexandra Cazacu, la Campionatul Mondial de Powerlifting din Costa Rica
Sportiva Clubului Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia, Alexandra Cazacu, pregătită de președintele Federației Române de Powerlifting (FRP), antrenor Ovidiu Pănăzan, a obținut rezultate extraordinare la Campionatul Mondial de Powerlifting Tineret, organizat săptămâna aceasta în Costa Rica.
Sportiva uniristă a concurat la categoria de greutate 63 de kilograme și a reușit să câștige medalia de argint la proba de genuflexiuni, după ce a ridicat 195 de kilograme, respectiv medalia de bronz, la proba de îndreptări, la care a reușit să ridice 170 de kilograme.
Performanța sportivei, care are o singură legitimare – la CS Unirea Alba Iulia –, este una demnă de apreciere, mai ales având în vedere că a reușit să ridice de trei ori greutatea corpului ei.
„Sunt foarte mândru de Alexandra și o felicit pentru aceste rezultate excepționale. Cu muncă, disciplină, seriozitate și perseverență pot fi obținute performanțe mari, care vor dăinui peste ani și îmbogățesc visteria clubului. Putem spune că Alexandra scrie o filă de istorie pentru clubul albaiulian. Mulțumesc, pe această cale, Agenției Naționale pentru Sport și CS Unirea Alba Iulia pentru sprijinul acordat în vederea de deplasării în Costa Rica”, a transmis Ovidiu Pănăzan, antrenor CS Unirea și președinte FRP.
„CS Unirea Alba Iulia transmite felicitări sportivei și antrenorului și mult succes la viitoarele competiții”, se arată într-un comunicat de presă.
