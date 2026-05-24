Sport

FOTO | Medalie de aur pentru România la canotaj: Echipajul de 4 rame feminin, pe prima treaptă a podiumului la Campionatul European de Juniori din Germania

Ioana Oprean

Publicat

acum 32 de minute

în

De

Medalie de aur pentru România la canotaj: Echipajul de 4 rame feminin, pe prima treaptă a podiumului la Campionatul European de Juniori din Germania

Echipajul de 4 rame feminin (JW4-) al României, format din Ana-Maria Bordanc, Alexandra Daria Crăciun, Anca-Andreea Culidiuc şi Denisa Mihaela Vasilica, a câştigat, duminică, 24 mai 2026 medalia de aur la Campionatele Europene Canotaj pentru Juniori de la Branderburg (Germania). 

„Felicitări pentru o cursă foarte frumoasă condusă de la start până la finish!”, au transmis reprezentanții Federației Române de Canotaj. 

Tot duminică, 24 mai 2026, echipajul de ublu rame feminin (JW2-), format din Marina Ariana Balint şi Jessica Popescu, a câştigat medalia de argint.

Medalia de argint a fost obţinută şi de echipajul de dublu rame masculin (JM2-), format din Radu-Andrei Enescu şi Dumitru Cristian Pascari.

Medalia de bronz a fost obţinută de echipajul de patru vâsle feminin (JW4x), format din Ioana Gabriela Cristescu, Francesca Iulia Stejar, Sonia Teodora Biţă şi Daria Elena Maximiuc.

foto: Federația Română de Canotaj, credit – @balintczucz

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO | Când își va afla CSM Unirea Alba Iulia adversara din semifinala barajului de promovare în Liga 2: Tragere la sorți la sediul FRF. REGULAMENT

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

24 mai 2026

De

Când își va afla CSM Unirea Alba Iulia adversara din semifinala barajului de promovare în Liga 2: Tragere la sorți la sediul FRF. REGULAMENT Luni, 25 mai 2026, cu începere la ora 13:00, Casa Fotbalului găzduiește o ultimă tragere la sorţi în sezonul 2025-2026 al competiţiei Superscore Liga 3, a anunțat, duminică, 24 mai 2026, […]

Citește mai mult

Sport

La barajul pentru Liga 2: Șoimii Gura Humorului, SC Popești-Leordeni și Minerul Lupeni, posibilii oponenți ai Unirii Alba Iulia

Dan HENEGAR

Publicat

acum 8 ore

în

24 mai 2026

De

La barajul pentru Liga 2: Șoimii Gura Humorului, SC Popești-Leordeni și Minerul Lupeni, posibilii oponenți ai Unirii Alba Iulia | Semifinalele din 30 mai vor fi decise prin tragere la sorți În urma rezultatelor din ultima etapă a play-off-ului Ligii 3, ultimele două promovate direct în Liga 2 sunt Cetatea Suceava, din Seria 1, și CSL […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Denisa Mărcuș, sportiva din Geomal, o speranță a ciclismului montan românesc! Ciclista, la un stagiu UCI-UEC, în Portugalia

Dan HENEGAR

Publicat

acum 8 ore

în

24 mai 2026

De

Denisa Mărcuș, sportiva din Geomal, o speranță a ciclismului montan românesc! Ciclista, la un stagiu UCI-UEC, în Portugalia Sportiva Denisa Mărcuș (16 ani), originară din Geomal (comuna Stremț), elevă la Luceul Teoretic Teiuș si legitimată la CSM Mediaș, a fost selectată pentru a participa la prestigiosul program „UCI-UEC Solidarity Projects 2026 – MTB Training Camp”, […]

Citește mai mult