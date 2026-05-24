FOTO | Medalie de aur pentru România la canotaj: Echipajul de 4 rame feminin, pe prima treaptă a podiumului la Campionatul European de Juniori din Germania

Medalie de aur pentru România la canotaj: Echipajul de 4 rame feminin, pe prima treaptă a podiumului la Campionatul European de Juniori din Germania

Echipajul de 4 rame feminin (JW4-) al României, format din Ana-Maria Bordanc, Alexandra Daria Crăciun, Anca-Andreea Culidiuc şi Denisa Mihaela Vasilica, a câştigat, duminică, 24 mai 2026 medalia de aur la Campionatele Europene Canotaj pentru Juniori de la Branderburg (Germania).

„Felicitări pentru o cursă foarte frumoasă condusă de la start până la finish!”, au transmis reprezentanții Federației Române de Canotaj.

Tot duminică, 24 mai 2026, echipajul de ublu rame feminin (JW2-), format din Marina Ariana Balint şi Jessica Popescu, a câştigat medalia de argint.

Medalia de argint a fost obţinută şi de echipajul de dublu rame masculin (JM2-), format din Radu-Andrei Enescu şi Dumitru Cristian Pascari.

Medalia de bronz a fost obţinută de echipajul de patru vâsle feminin (JW4x), format din Ioana Gabriela Cristescu, Francesca Iulia Stejar, Sonia Teodora Biţă şi Daria Elena Maximiuc.

foto: Federația Română de Canotaj, credit – @balintczucz

