FOTO | Mărțișoare din pastă ceramică originale confecționate de elevi ai Colegiului Tehnic „Apulum” din Alba Iulia: „Creativitate, îndemânare și pasiune”

Mărțișoare din pastă ceramică originale confecționate de elevi ai Colegiului Tehnic „Apulum” din Alba Iulia: „Creativitate, îndemânare și pasiune”

Elevii clasei a XI-a C – calificarea Operator ceramică finăm de la Colegiul Tehnic „Apulum” din Alba Iulia au realizat, în săptămâna de practică comasată, mărțișoare originale din pastă ceramică.

După modelare, acestea au fost pictate cu grijă și transformate în accesorii de primăvară, prin adăugarea șnurului și a sistemelor de prindere.

„Activitatea a evidențiat creativitatea, îndemânarea și pasiunea elevilor pentru domeniul ceramicii.

Felicitări pentru implicare și pentru vestitorii frumoși ai primăverii!”, au transmis reprezentanții colegiului tehnic albaiulian.

Tradiția confecționării mărțișoarelor este una dintre cele mai vechi și îndrăgite obiceiuri de primăvară din România și din spațiul balcanic. Ea este legată de sărbătoarea zilei de 1 Martie, când se oferă mărțișoare ca simbol al renașterii naturii, al norocului și al speranței.

Tradiția mărțișorului are rădăcini foarte vechi, unele surse sugerând că datează încă din vremea dacilor și romanilor. Numele lunii martie vine de la zeul roman Marte, considerat nu doar zeu al războiului, ci și protector al vegetației și al începuturilor.

În anul 2017, „Mărțișorul” a fost inclus în patrimoniul cultural imaterial al umanității de către UNESCO, ca tradiție comună în România, Republica Moldova, Bulgaria și Macedonia de Nord.

