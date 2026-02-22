Curier Județean

FOTO | Mărțișoare din pastă ceramică originale confecționate de elevi ai Colegiului Tehnic „Apulum” din Alba Iulia: „Creativitate, îndemânare și pasiune”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

De

Mărțișoare din pastă ceramică originale confecționate de elevi ai Colegiului Tehnic „Apulum” din Alba Iulia: „Creativitate, îndemânare și pasiune”

Elevii clasei a XI-a C – calificarea Operator ceramică finăm de la Colegiul Tehnic „Apulum” din Alba Iulia au realizat, în săptămâna de practică comasată, mărțișoare originale din pastă ceramică.

După modelare, acestea au fost pictate cu grijă și transformate în accesorii de primăvară, prin adăugarea șnurului și a sistemelor de prindere.

„Activitatea a evidențiat creativitatea, îndemânarea și pasiunea elevilor pentru domeniul ceramicii.
Felicitări pentru implicare și pentru vestitorii frumoși ai primăverii!”, au transmis reprezentanții colegiului tehnic albaiulian.

Tradiția confecționării mărțișoarelor este una dintre cele mai vechi și îndrăgite obiceiuri de primăvară din România și din spațiul balcanic. Ea este legată de sărbătoarea zilei de 1 Martie, când se oferă mărțișoare ca simbol al renașterii naturii, al norocului și al speranței.

Tradiția mărțișorului are rădăcini foarte vechi, unele surse sugerând că datează încă din vremea dacilor și romanilor. Numele lunii martie vine de la zeul roman Marte, considerat nu doar zeu al războiului, ci și protector al vegetației și al începuturilor.

În anul 2017, „Mărțișorul” a fost inclus în patrimoniul cultural imaterial al umanității de către UNESCO, ca tradiție comună în România, Republica Moldova, Bulgaria și Macedonia de Nord.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Șase străzi dintr-un sat din Alba urmează să fie modernizate: Undă verde de la Direcția de Mediu pentru investiție

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

22 februarie 2026

De

Șase străzi dintr-un sat din Alba urmează să fie modernizate: Undă verde de la Direcția de Mediu pentru investiție Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat, luni, 16 februarie 2026, că a luat decizia etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare infrastructură rutieră în satul Benic, comuna Galda de Jos, județul […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Camere video instalate într-o comună din Alba pentru a opri depozitarea ilegală de deșeuri de către „trecători”: „De azi înainte suntem cu ochii pe voi!”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 6 ore

în

22 februarie 2026

De

Camere video instalate într-o comună din Alba pentru a opri depozitarea ilegală de deșeuri de către „trecători”: „De azi înainte suntem cu ochii pe voi!” În câteva puncte critice din comuna Livezile au fost instalate camere video de supraveghere pentru descurajarea depozitării ilegale de deșeuri. Camerele video sunt funcționale din 10 februarie 2026, a anunțat […]

Citește mai mult

Curier Județean

„Ziua Femeii” 2026 la Blaj: Până când se fac înscrierile pentru evenimentul dedicat doamnelor pensionare din „Mica Romă”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 6 ore

în

22 februarie 2026

De

„Ziua Femeii” 2026 la Blaj: Până când se fac înscrierile pentru evenimentul dedicat doamnelor pensionare din „Mica Romă” Primăria Municipiului Blaj invită doamnele pensionare din oraş la sărbătoarea „Ziua Femeii” 2026. Evenimentul va fi organizat duminică, 8 martie 2026, începând cu ora 12.00, la Căminul Cultural din Tiur. Înscrierile se fac până în 3 martie.2026 […]

Citește mai mult