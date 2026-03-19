FOTO | Marius Hațegan, vicepreședinte CJ Alba: „MAFIA LEMNULUI din Alba își bate joc de investiția de 60 de milioane de euro de pe Transapuseana!”

Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, a publicat, joi, 19 martie 2026, imagini dezolante de pe Transpuseana, drum județean pentru a cărui modernizare autoritățile au investit fonduri importante.

Fotografiile suprind situația dela kilometrul 65 al DJ 107 I – Transapuseana.

„MAFIA LEMNULUI din Alba își bate joc de o investiție de 60 de milioane de euro făcută de Consiliul Județean!

Așa arată dezastrul lăsat în urmă de “lemnarii” puși pe căpătuială cu orice preț. Tupeul pe care acești oameni îl au depășește orice limită a bunului simț.

Imaginile sunt surprinse pe un drum din Alba, unde Consiliul Județean a finalizat o investiție de 60 de milioane de euro – bani proveniți din fonduri europene.

Nu voi fi niciodată de acord cu astfel de practici, iar “afaceriștii” de genul acesta, care se cred intangibili, trebuie să răspundă în fața legii. Fără nici un menajament!

În ceea ce ne privește, vom acționa cu toată responsabilitatea pentru a proteja investițiile făcute și banii publici”, a anunțat Marius Hațegan.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI