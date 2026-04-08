FOTO | Marele Mircea Lucescu și legăturile sale speciale cu fotbalul din Alba: Pe ce stadioane din Alba a fost prezent și ce fotbaliști din județ a antrenat

Marele Mircea Lucescu și legăturile sale speciale cu fotbalul din Alba: Pe ce stadioane din Alba a fost prezent și ce fotbaliști din județ a antrenat

„Il Luce”, regretatul antrenor român plecat în istorie, s-a intersectat în repetate rânduri, atât ca jucător cât și ca tehnician, cu fotbalul din Alba. Au fost meciuri în care a fost implicat, legături speciale de prietenie, partide pe „Cetate” sau la Cugir, jucători care i-au trecut prin mână…

Amintirile aduc în prim-plan un episod din sezonul 1979-1980, pe arena „Mecanica”, unde, într-un meci din Divizia B, Unirea Alba Iulia – Corvinul (1-1), Lucescu a marcat. La finele acelui sezon, „alb-negrii” au retrogradat după numai un an, iar echipa de lângă furnale a revenit în elită.

Mai târziu, pe Stadionul „Cetate”, în preajma inaugurării, în anii ’80, s-a disputat un meci demonstrativ cu Naționala României prezentă la Campionatul Mondfial din 1970.

Prietenie de-o viață cu „Nică” Smadea

Prietenia specială, din copilărie, cu regretatul președinte unirist Ioan „Nică” Smadea, cei doi fiind coechipieri la reprezentativa de juniori, a însemnat și multe episoade speciale pentru fotbalul din județ. Lucescu, pe atunci în „Il Calcio”, la Pisa sau Brescia, a fost în repetate rânduri alături de Unirea Alba Iulia, la turneele efectuate în Italia de divizionara secundă după evenimentele din Decembrie ’89!

Dinamoviștii Cornel Țălnar și Ioan „Limoniu” Mărginean îi erau apropiați, legându-i iubirea de culorile „alb-roșu”, iar uniriștii îl aveau sponsor în acele vremuri pe italianul Gianfranco Fraccarolo.

Pe „Cetate” și la Cugir, în Cupa României

În 1987, în 6 mai, divizionara secundă Metalugistul Cugir a pierdut în „16”-imile Cupei României, acasă, cu Dinamo, scor 1-4 (1-1), oaspeții fiind cu Lucescu pe bancă.

Legătura specială cu Alba Iulia, prin Nică Smadea, a însemnat că Stadionul „Cetate” a fost în câteva rânduri gazdă pentru partide din competiția „KO” în care era implicată gruparea „câinilor roșii”, pe atunci meciurile disputându-se pe terenuri neutre.

Au fost Corvinul – Dinamo 1-2 (februarie 1985), Dinamo – „U” Cluj 3-1 (februarie 1986), Inter Sibiu – Dinamo 0-1 (iunie 1989) sau Dinamo – Jiul Petroșani 2-0 (februarie 1990), toate în optimile de finală.

Prin anii 2000, Unirea Alba Iulia, pe atunci în eșalonul secund, a avut privilegiul, la finele unui tur, să găzduiască două jocuri de verificare ale granzilor Rapid (antrenor Mircea Lucescu) și Dinamo (antrenor Cornel Dinu), prezente la câteva zile distanță pe „Cetate”.

Să mai pomenim și un amical Târnavele Blaj – Dinamo 2-4, tot din acea perioadă de dinainte de 1989.

Maier, Andone, Dăscălescu, sub comandă în „Giulești”

Marele antrenor a avut în mână, când pregătea Rapidul, jucători din Alba precum ocnamureșeanul Ovidiu Maier, aiudeanul Bogdan Andone sau Mihai Dăscălescu (actualul oficial al Unirii Alba Iulia), toți având cuvinte de laudă pentru Lucescu, chiar dacă au lucrat extrem de puțin cu legendarul antrenor.

De pildă, „Motanul” a fost convins de perspectiva colaborării cu Lucescu să ajungă în Capitală, după ce refuzase în 5 rânduri Steaua!!! În „Giulești” se regăsea atunci și talentatul Horațiu Rusu, originar din Teiuș…

Și.. au mai fost internaționalii români Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu, cu care a colaborat în „tricolor”, naționala României fiind ultima pe harta unei cariere ce va rămâne simbol al pasiunii pentru sport și viață! Meciul cu Turcia, a fost în 26 martie, ULTIMUL! Il Luce a plecat din vestiar direct între stele…

Mai sunt și alte momente speciale, care apasă în aceste clipe când ne despărțim de uriașul antrenor și om!

RIP Nea Mircea… Eternitatea te așteaptă!

sursa foto reprezentativă: Ciprian Pahone / Metalurgistul Cugir – Mircea Lucescu la Cugir, în 6 mai 1987, alături de Teodor Șadi, la meciul de Cupa României dintre Metalurgistul Cugir și Dinamo București, scor 1-4

sursa foto din cuprinsul articolului: Cristina Smadea



Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI