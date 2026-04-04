FOTO | Majoretele din Apuseni, impresionante la Campionatul Național 2026 de la Cluj-Napoca: Echipa „Stars Avram Iancu” – 17 momente prezentate, 17 clasări pe podium

Majoretele din Apuseni, impresionante la Campionatul Național 2026 de la Cluj-Napoca: Echipa „Stars Avram Iancu” – 17 momente prezentate, 17 clasări pe podium

La sfârșitul săptămânii trecute, la Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca a avut loc ediția a XVII-a a Campionatului Național de Majorete, care a reunit peste 750 de concurenți din întreaga țară.

Competiția este una dintre cele mai importante din acest domeniu, aducând la start cluburi puternice și coregrafii din ce în ce mai complexe, evaluate de arbitri pe criterii precum tehnică, sincronizare, dificultate și expresivitate artistică.

Concursul a fost structurat pe mai multe categorii de vârstă: precadete, cadete, junioare și senioare și a inclus probe variate, de la solo și duo, până la minigrupuri și formații, în stiluri precum pom, baton sau tradițional. Nivelul ridicat al competiției a făcut ca fiecare clasare pe podium să fie greu de obținut.

În acest context, echipa „Stars Avram Iancu” s-a remarcat printr-un rezultat rar: 17 momente prezentate, 17 clasări pe podium, o performanță care confirmă atât pregătirea sportivilor, cât și coerența întregului lot. La finalul competiției, bilanțul a fost unul impresionant: 9 medalii de aur, 4 medalii de argint și 4 medalii de bronz, confirmând valoarea echipei la nivel național. Prin această performanță, „Stars Avram Iancu” demonstrează încă o dată că excelența nu este întâmplătoare, ci rezultatul pasiunii, disciplinei și al unei echipe unite.

Rezultatele au fost obținute în toate categoriile, astfel: *la precadete, Sturza Paula a obținut locul I la proba solo; *la cadete, Andreea Bădău a urcat pe prima treaptă a podiumului la solo classic, Codruța Petricele a obținut locul II la solo open pom, Lorena Pogan a fost locul II la solo pom pom, iar Lora Pogan a fost locul III la solo open baton.

În categoria junioare, Adelina Jurca s-a clasat pe locul II la solo open pom; la duo classic pom, Nicoleta David și Alexia Bota Rad au obținut locul II, iar la duo open pom, Mara Oarga și Nicoleta Vesa s-au clasat pe locul III.

Probele de grup au adus două titluri naționale, cu locul I la minigrup open pom și la formații baton tradițional. La categoria senioare, Maria Vesa a obținut locul I la solo open pom, Lavinia Pogan s-a clasat pe locul III la solo open baton, iar Andrei Bădău a câștigat locul I la solo baton boys.

În probele de duo, Mirela Gligor și Andreea Jurca au obținut locul I la open baton, iar Maria Vesa și Lavinia Pogan au câștigat locul III la open pom. De asemenea, echipa a câștigat locul I la mini open pom și la formații baton tradițional.

Aceste rezultate sunt expresia unui efort constant, susținut prin antrenamente și printr-o viziune clară asupra performanței, în spatele acestui parcurs aflându-se instructorul și coordonatorul echipei, doamna Alina Furdui, cea care a construit și a crescut echipa pas cu pas, transformând un vis într-o realitate vizibilă în fiecare apariție pe scenă.

„Pentru mine, această echipă este ca o a doua familie. Dincolo de rezultate, este despre încredere, muncă și despre puterea de a merge mai departe împreună. Sunt mândră de fiecare sportiv pentru ambiția și sufletul pe care îl pune în fiecare moment, ei sunt dovada clară că performanța vine din muncă și dedicare. Aceste reușite nu ar fi fost posibile fără sprijinul constant al părinților și al Școlii Gimnaziale din comuna Avram Iancu, prin implicarea doamnei director Daciana Heler. Mulțumim tuturor celor care ne sunt alături!”, a menționat instructorul Alina Furdui.

articol scris de Ovidiu CULDA

