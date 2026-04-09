FOTO | Mai mulți elevi ai Liceului Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia, calificați la etapa națională a Olimpiadei din aria curriculară „Tehnologii” – Construcții, instalații și lucrări publice 2026

Mai mulți elevi ai Liceului Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia, calificați la etapa națională a Olimpiadei din aria curriculară „Tehnologii” – Construcții, instalații și lucrări publice 2026

Rezultate deosebite la Olimpiada din aria curriculară „Tehnologii” – Construcții, instalații și lucrări publice – faza județeană au fost obținute de mai mulți elevi ai Liceului Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia.

Aceștia s-au calificat la etapa națională, care are loc la Târgoviște, în perioada 7-9 aprilie 2026.

Rezultatele sunt următoarele:

*Locul I

David Bogdan Andrei – clasa a XI-a

Gilulovici Andrei Cătălin – clasa a XII-a

*Locul II

Popovici Mihai Nicolae – clasa a XI-a

Mălaiu Raul Luckas – clasa a XII-a

*Locul III

Dobran Robert Adrian – clasa a XI-a

Chenți Marius Cristian – clasa a XII-a

Profesori coordonatori: prof. Muntean Ioan, prof. Pinte Cristian, prof. Ștefănescu Marian

„Felicitări elevilor pentru munca și performanțele lor și mulțumim profesorilor coordonatori pentru dedicare și susținere! Suntem mândri de voi! Mult succes la etapa națională!”, au transmis reprezentanții Liceului Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia.

