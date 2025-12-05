FOTO | Lupu Damaris, elevă la un liceu din Alba, performanță remarcabilă la Olimpiada Sportului Școlar la șah: A jucat șase meciuri fără înfrângeri și a învins adversare din clase mai mari
FOTO | Lupu Damaris, elevă la un liceu din Alba, performanță remarcabilă la Olimpiada Sportului Școlar la șah: A jucat șase meciuri fără înfrângeri și a învins adversare din clase mai mari
Lupu Damaris, elevă în clasa a V-a la Liceul Teoretic Teiuș, județul Alba, a obținut o performanță remarcabilă la Olimpiada Sportului Școlar, secțiunea șah, pentru fete, nivel gimnazial, faza județeană. Ea a câștigat Locul I și s-a calificat la faza națională a competiției, care va avea loc în luna ianuarie.
Citește și: FOTO | Carina-Gabriela Popa, elevă a Liceului Sportiv din Alba Iulia, în top 10 mondial în cadrul Concursului Internațional de Postere
Pe parcursul olimpiadei, Damaris a jucat șase meciuri fără nicio înfrângere și a reușit să învingă adversare din clase mai mari, demonstrând talent, răbdare și determinare. Elevă ambițioasă și muncitoare, ea a fost pregătită de maestrul Adrian Sechereș și sprijinită de profesorul coordonator Hazi Ștefan Aurelian.
„Un rezultat care arată talent, muncă și determinare! Mulțumiri speciale antrenorului ei, maestrul Adrian Sechereș, pentru pregătirea de înalt nivel, precum și profesorului coordonator Hazi Ștefan Aurelian pentru implicare și susținere! Felicitări, Damaris! Suntem mândri de tine și îți dorim mult succes la etapa națională” – au transmis reprezentanții Liceului Teoretic Teiuș pe rețelele sociale.
Sursa foto: Facebook
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Tentativă de furt la Sebeș: Tânăr de 18 ani, reținut după ce a fost prins în flagrant într-o casă. Proprietarul l-a văzut pe camerele de supraveghere
Tentativă de furt la Sebeș: Tânăr de 18 ani, reținut după ce a fost prins în flagrant într-o casă. Proprietarul l-a văzut pe camerele de supraveghere Planul a doi tineri din Sebeș de a da ,,lovitura” la o casă aflată în construcție a fost dejucat în timp real, chiar de către proprietar. Un tânăr de […]
VIDEO | Decoruri de poveste la blocurile și casele din Alba Iulia: Oamenii au început să împodobească totul cu luminițe, figurine și moși de Crăciun
Decoruri de poveste la blocurile și casele din Alba Iulia: Oamenii au început să împodobească totul cu luminițe, figurine și moși de Crăciun Începem numărătoarea inversă până la Crăciun, așa că magia sărbătorilor se răspândește în Alba Iulia. S-a deschis și târgul de Crăciun, iar magazinele te îmbie la cumpărături pentru cea mai magică perioadă […]
Povestea hoțului care a fost mai corect și mai cinstit decât politicianul!
Povestea hoțului care a fost mai corect și mai cinstit decât politicianul Există în viață momente rare, miraculoase, aproape la fel de improbabile ca apariția unui politician onest, care nu își minte niciodată alegătorii, momente în care hoțul este mai cinstit decât politicianul. Așa începe povestea noastră, care ar fi probabil considerată exagerată chiar și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Violența crește la nivel global: România coboară două poziții în topul păcii globale. Care sunt cele mai sigure țări din lume în 2025
Violența crește la nivel global: România coboară două poziții în topul păcii globale. Care sunt cele mai sigure țări din...
Războiul pensiilor speciale se intensifică: CCR urmează să judece sesizarea ÎCCJ privind noua lege. Ce ar putea schimba decizia Curții Constituționale
Războiul pensiilor speciale se intensifică: CCR urmează să judece sesizarea ÎCCJ privind noua lege. Ce ar putea schimba decizia Curții...
Știrea Zilei
FOTO | Lupu Damaris, elevă la un liceu din Alba, performanță remarcabilă la Olimpiada Sportului Școlar la șah: A jucat șase meciuri fără înfrângeri și a învins adversare din clase mai mari
FOTO | Lupu Damaris, elevă la un liceu din Alba, performanță remarcabilă la Olimpiada Sportului Școlar la șah: A jucat...
Tentativă de furt la Sebeș: Tânăr de 18 ani, reținut după ce a fost prins în flagrant într-o casă. Proprietarul l-a văzut pe camerele de supraveghere
Tentativă de furt la Sebeș: Tânăr de 18 ani, reținut după ce a fost prins în flagrant într-o casă. Proprietarul...
Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 15.12.2025-21.12.2025 și pentru perioada 08.12.2025-14.12.2025
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 15.12.2025-21.12.2025 și pentru perioada 08.12.2025-14.12.2025 Distribuție Energie...
SEBEȘ: Vineri, 5 decembrie, începe Târgul de Crăciun! Luminițe de sărbătoare și surprize pentru copii, în seara de Moș Nicolae
SEBEȘ: Vineri, 5 decembrie, începe Târgul de Crăciun! Luminițe de sărbătoare și surprize pentru copii, în seara de Moș Nicolae ...
Politică Administrație
Comunicat de presă: „Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust” – eveniment dedicat tradițiilor autentice românești și valorilor creștine, organizat de PSD Alba
„Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust” – eveniment dedicat tradițiilor autentice românești și valorilor creștine, organizat de PSD Alba...
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
Opinii Comentarii
MESAJE de SFANTUL NICOLAE 2025. Idei de URARI şi FELICITARI pe care le poți trimite celor care își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfantul Nicolae 2025. Felicitări, urări, SMS-uri și mesaje de Moş Nicolaie. Texte cu mesaje de Moș Nicolae haioase...
Cui îi spunem „La mulți ani” de Sfântul Nicolae: Câți români își serbează onomastica de Moș Nicolae
Cui îi spunem „La mulți ani” de Sfântul Ierarh Nicolae 2024. Nume derivate care se sărbătoresc de Sf Nicolae Calendarul...