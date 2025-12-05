FOTO | Lupu Damaris, elevă la un liceu din Alba, performanță remarcabilă la Olimpiada Sportului Școlar la șah: A jucat șase meciuri fără înfrângeri și a învins adversare din clase mai mari

Lupu Damaris, elevă în clasa a V-a la Liceul Teoretic Teiuș, județul Alba, a obținut o performanță remarcabilă la Olimpiada Sportului Școlar, secțiunea șah, pentru fete, nivel gimnazial, faza județeană. Ea a câștigat Locul I și s-a calificat la faza națională a competiției, care va avea loc în luna ianuarie.

Pe parcursul olimpiadei, Damaris a jucat șase meciuri fără nicio înfrângere și a reușit să învingă adversare din clase mai mari, demonstrând talent, răbdare și determinare. Elevă ambițioasă și muncitoare, ea a fost pregătită de maestrul Adrian Sechereș și sprijinită de profesorul coordonator Hazi Ștefan Aurelian.

„Un rezultat care arată talent, muncă și determinare! Mulțumiri speciale antrenorului ei, maestrul Adrian Sechereș, pentru pregătirea de înalt nivel, precum și profesorului coordonator Hazi Ștefan Aurelian pentru implicare și susținere! Felicitări, Damaris! Suntem mândri de tine și îți dorim mult succes la etapa națională” – au transmis reprezentanții Liceului Teoretic Teiuș pe rețelele sociale.

