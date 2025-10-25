FOTO | Carina-Gabriela Popa, elevă a Liceului Sportiv din Alba Iulia, în top 10 mondial în cadrul Concursului Internațional de Postere
Carina-Gabriela Popa, elevă a Liceului Sportiv din Alba Iulia, în top 10 mondial în cadrul Concursului Internațional de Postere
Carina-Gabriela Popa, absolventă a clasei a IV-a B Step by Step în anul școlar 2024–2025 la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, s-a clasat în top 10 mondial în cadrul Concursului Internațional de Postere.
Concursul a fost organizat de International Association of School Librarianship (IASL), cu ocazia Lunii Internaționale a Bibliotecilor Școlare.
