FOTO | Carina-Gabriela Popa, elevă a Liceului Sportiv din Alba Iulia, în top 10 mondial în cadrul Concursului Internațional de Postere

Peste 11 milioane de euro pentru noua autobază pentru autobuze și microbuze electrice de la Partoș Pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 30 octombrie 2025 a Consiliului Local Alba Iulia se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza Proiect tehnic) și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții: ”Realizarea […]