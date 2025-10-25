Rămâi conectat

FOTO | Carina-Gabriela Popa, elevă a Liceului Sportiv din Alba Iulia, în top 10 mondial în cadrul Concursului Internațional de Postere

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Carina-Gabriela Popa, elevă a Liceului Sportiv din Alba Iulia, în top 10 mondial în cadrul Concursului Internațional de Postere

Carina-Gabriela Popa, absolventă a clasei a IV-a B Step by Step în anul școlar 2024–2025 la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, s-a clasat în top 10 mondial în cadrul Concursului Internațional de Postere. 

Concursul a fost organizat de International Association of School Librarianship (IASL), cu ocazia Lunii Internaționale a Bibliotecilor Școlare. 

„Lucrările au fost depuse până la finalizarea anului școlar, iar posterul Carinei a impresionat prin creativitate, mesaj și expresivitate vizuală.
Felicitări și mulțumiri speciale pentru cele două cadre didactice care au îndrumat clasa pe parcursul ciclului primar: prof. înv. primar Bihorean Ioana și prof. înv. primar Petruța Bianca – pentru dedicare, inspirație și susținerea talentului elevilor!
LPS Alba Iulia continuă să promoveze lectura, arta și educația prin proiecte internaționale care pun în valoare biblioteca școlară ca spațiu viu al imaginației și cunoașterii”, au transmis reprezentanții unității școlare.

