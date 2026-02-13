FOTO | Lucrările, reluate în forță la Teiuș: Se pregătește terenul pentru lucrări pe două străzi și se montează sistemul de scurgere pluvială îngropat pe strada Parcul Mihai Viteazul

Lucrările, reluate în forță la Teiuș: Se pregătește terenul pentru lucrări pe două străzi și se montează sistemul de scurgere pluvială îngropat pe strada Parcul Mihai Viteazul

Lucrările la Teiuș au fost reluate în forță la Teiuș odată cu vremea bună de afară. Joi, 12 februarie 2026, se pregătea terenul pe două străzi din oraș pentru viitoarele lucrări, iar pe strada Parcul Mihai Viteazul se montează sistemul de scurgere pluvială îngropat.

,,Echipele constructorului care modernizează drumurile neasfaltate din orașul nostru lucrează pe străzile Lucian Blaga și Petru Maior (cartierul de dincolo de linii) la pregătirea terenului pentru realizarea scurgerilor pluviale menite să ducă apele meteorice înspre rigolele mari de preluare, lucru care ne va permite trecerea la următoarea etapă ce va culmina cu stratul final de asfalt.

Străzile au fost, anul trecut, săpate pentru introducerea rețelei de canalizare, inexistentă până acum, iar pentru disconfortul creat ne cerem scuze. Dacă dorim condiții de oraș, altfel nu se poate!

Pe strada Parcul Mihai Viteazul se execută montarea sistemului de scurgere pluvială îngropat, realizat pe conductă PVC, cu descărcare în fostul iaz.

În scurt timp vom ataca și strada Horea unde mai avem de finalizat scurgerea pluvială, iar apoi strada propriu-zisă!”, au anunțat reprezentanții administrației locale.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI