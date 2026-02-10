FOTO | Lucrări reluate la Teiuș, în mai multe zone ale orașului: Se continuă extinderea rețelei de canalizare și se ridică la cotă căminele de canalizare, înainte de asfaltare
Cu toate că suntem abia la mijlocul lunii februarie, la Teiuș au fost reluate lucrările în mai multe zone din oraș, au transmis reprezentanții Primăriei pe pagina de Facebook a instituției.
Citește și: Parc de agrement, construit la Teiuș în zona Centrului pentru Tineret, printr-o finanțare europeană: Zone verzi și de relaxare, amenajarea unui iaz, alei pietonale, mobilier urban ecologic
Luni, 9 februarie 2026, se lucra la extinderea rețelei de canalizare pe strada Parcul Mihai Viteazul, iar pe strada Cloșca se ridicau la cotă căminele de canalizare, etapă obligatorie înainte de turnarea ultimului strat de asfalt.
,,Pe șantierele orașului nostru, se reia încet activitatea! Cu toate inconvenientele (este totuși luna februarie) se lucrează la extinderea rețelei de canalizare pe strada Parcul Mihai Viteazu și la execuția branșamentelor pentru toți cei care locuiesc în zona văduvită până acum de condițiile moderne ale unui oraș!
Pe strada Cloșca se ridică la cotă căminele de canalizare, o etapă absolut necesara înainte de ultimul strat de asfalt!
Mulțumim pentru răbdare! Continuăm modernizarea orașului, pas cu pas”, au transmis reprezentanții administrației locale.
