FOTO | Lucrările la prima creșă din Zlatna, pentru 40 de copii, se desfășoară în ritm accelerat: „Avansăm puternic”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

De

Lucrările la prima creșă din Zlatna se desfășoară în acest moment în ritm accelerat, a anunțat, sâmbătă, 21 februarie 2026, primarul Silviu Ponoran.

„Avansăm puternic la creșa pentru 40 de copii”, a precizat edilul zlătnean într-o postare în mediul online.

Lucările au început în toamna anului 2025.

Investiția, de aproximativ 11 milioane de lei, este realizată printr-un proiect finanțat de Compania Națională de Investiții (CNI).

Termenul de finalizare a lucărilor este în decembrie 2026.

Primarul Silviu Ponoran sublinia în toamna anului 2025 că proiectul a fost inițiat tocmai la solicitarea părinților.

„Au fost părinți care ne-au spus că s-ar bucura dacă ar exista o creșă în Zlatna, că le este greu fără una. De aceea ne-am înscris la un asemenea obiectiv”, menționa primarul din Zlatna într-un interviu pentru ziarulunirea.ro.

