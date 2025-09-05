FOTO | Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la etajele I și II ale Liceului Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș

Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș

Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș se află într-o etapă importantă de transformare, iar ucrările de renovare au intrat pe ultima sută de metri la etajele I și II, care sunt aproape finalizate, urmând să ofere elevilor și profesorilor săli moderne, luminoase și adaptate nevoilor actuale, a anunțat, vineri, 5 septembrie 2025, primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

„Modernizarea liceului nu înseamnă doar renovarea clădirii, ci și o îmbunătățire a condițiilor de învățare. Laboratoarele de fizică, chimie, biologie și informatică vor fi dotate cu aparatură și tehnologie nouă, elevii vor avea la dispoziție echipamente IT performante, iar mobilierul va fi modern și confortabil.

Acest proiect este un exemplu concret de colaborare între administrația locală și resursele europene, în beneficiul copiilor și al comunității.

Dorim ca la începutul noului an școlar copiii să pășească într-o școală renovată, primitoare și adaptată nevoilor lor.

Investiția în educație este o investiție în viitor, iar împreună construim un mediu mai bun pentru generațiile care vin”, a transmis primarul orașului Ocna Mureș.

