FOTO | Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la etajele I și II ale Liceului Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș
Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș
Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș se află într-o etapă importantă de transformare, iar ucrările de renovare au intrat pe ultima sută de metri la etajele I și II, care sunt aproape finalizate, urmând să ofere elevilor și profesorilor săli moderne, luminoase și adaptate nevoilor actuale, a anunțat, vineri, 5 septembrie 2025, primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.
„Modernizarea liceului nu înseamnă doar renovarea clădirii, ci și o îmbunătățire a condițiilor de învățare. Laboratoarele de fizică, chimie, biologie și informatică vor fi dotate cu aparatură și tehnologie nouă, elevii vor avea la dispoziție echipamente IT performante, iar mobilierul va fi modern și confortabil.
Acest proiect este un exemplu concret de colaborare între administrația locală și resursele europene, în beneficiul copiilor și al comunității.
Dorim ca la începutul noului an școlar copiii să pășească într-o școală renovată, primitoare și adaptată nevoilor lor.
Investiția în educație este o investiție în viitor, iar împreună construim un mediu mai bun pentru generațiile care vin”, a transmis primarul orașului Ocna Mureș.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
FOTO | Drum asfaltat, rigole, trotuare pavate și accesuri la proprietăți generoase în satul Totoi din comuna Sântimbru
Drum asfaltat, rigole, trotuare pavate și accesuri la proprietăți generoase în satul Totoi din comuna Sântimbru Este aproape de final de final proiectul de modernizare a infrastructurii rutiere din satul Totoi, a anunțat, joi, 4 septembrie 2025, primarul comunei Sântimbru, Ioan Iancu Popa. „Călătoria pe care am început-o în primavara trecută de la zero a […]
Modernizarea iluminatului public continuă la Teiuș: A fost semnat un contract de aproximativ 3 milioane de lei pentru lucrări
Modernizarea iluminatului public continuă la Teiuș: A fost semnat un contract de aproximativ 3 milioane de lei pentru lucrări La Teiuș modernizarea iluminatului public intră într-o nouă etapă. Citește și: VIDEO | La Teiuș, un pod rutier important pentru comunitate este deschis circulației: Primarul Mirel Hălălai promite continuarea lucrărilor „Un pas important în ce priveste […]
Alba Iulia, mai sigură în trafic. Primar: „Modernizarea infrastructurii și măsurile poliției au redus semnificativ accidentele rutiere”
Alba Iulia, mai sigură în trafic. Primar: „Modernizarea infrastructurii și măsurile poliției au redus semnificativ accidentele rutiere” Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a vorbit despre rezultatele proiectelor de mobilitate urbană și colaborarea cu Poliția Rutieră, arătând că acestea au contribuit la îmbunătățirea siguranței în trafic și la reducerea numărului de accidente în oraș. „Proiectele […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
6 septembrie 2025 | Restricții de trafic pe Transfăgărășan pentru desfășurarea unei competiții sportive
Restricții de trafic pe Transfăgărășan pentru desfășurarea unei competiții sportive Au fost anunțate noi restricții de trafic pe Transfăgărășan. Centrul...
Sindicatele din educație cheamă directorii de școli și inspectorii să se alăture protestului de luni, 8 septembrie 2025
Sindicatele din educație cheamă directorii de școli și inspectorii școlari să se alăture protestului de luni, 8 septembrie 2025 Federația...
Știrea Zilei
FOTO | ACCIDENT CUMPLIT pe DN 79: O persoană a decedat și alte două au fost rănite grav după impactul violent dintre 2 autoutilitare și un autoturism
ACCIDENT CUMPLIT pe DN 79: O persoană a decedat și alte două au fost rănite grav după impactul violent dintre...
Scene incredibile pe străzile din Alba Iulia: Doi bărbați, fără permis și beți, s-au plimbat cu aceeași mașină furată
Scene incredibile pe străzile din Alba Iulia: Doi bărbați, fără permis și beți, s-au plimbat cu aceeași mașină furată Doi...
Curier Județean
Albaiulienii se bucură de un weekend de început de toamnă cu temperaturi de vară: Maxime de 30–32°C ziua și minime de doar 12–14°C noaptea
Albaiulienii se bucură de un weekend de început de toamnă cu temperaturi de vară: Meteorologii anunță maxime de 30–32°C ziua...
AMENZI de peste 100.000 de lei și zeci de avertismente în urma controalelor DSVSA Alba din vara 2025: Obiectivul „zero toxiinfecții alimentare”, atins
AMENZI de peste 100.000 de lei și zeci de avertismente în urma controalelor DSVSA Alba din vara 2025: Obiectivul „zero...
Politică Administrație
FOTO | Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la etajele I și II ale Liceului Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș
Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna...
FOTO | Drum asfaltat, rigole, trotuare pavate și accesuri la proprietăți generoase în satul Totoi din comuna Sântimbru
Drum asfaltat, rigole, trotuare pavate și accesuri la proprietăți generoase în satul Totoi din comuna Sântimbru Este aproape de final...
Opinii Comentarii
5 septembrie 1940: România devenea stat legionar. Abdicarea regelui Carol al II-lea duce la instaurarea dictaturii lui Ion Antonescu
5 septembrie 1940: România devenea stat legionar. Abdicarea regelui Carol al II-lea duce la instaurarea dictaturii lui Ion Antonescu În...
5 septembrie, Ziua Internațională a Carității: „Dacă nu poţi să hrăneşti o sută de oameni, atunci hrăneşte unul singur”
5 septembrie, Ziua Internaționala a Carității: „Dacă nu poţi să hrăneşti o sută de oameni, atunci hrăneşte unul singur” Acţiunile...