FOTO | Lucrări de regularizare și consolidare pe Valea Bucerdea: Sunt „atacate” 2 tronsoane

Lucrări de regularizare și consolidare pe Valea Bucerdea: Sunt „atacate” 2 tronsoane

Lucrările de regularizare și consolidare continuă pe Valea Bucerdea, au anunțat joi, 4 septembrie 2025, specialiștii de la Apele Române.

Pentru verificarea lucrărilor, a avut loc o nouă vizită pe teren. Au fost prezenți Apelor Române Mureș, ing. Sorin Vlad, primarul comunei Ighiu, Traian Rusu, directorul SGA Alba, Valentin Dican și angajați ai serviciului Investiții, care au discutat cu proiectantul, constructorul și dirigintele de șantier.

În prezent lucrările de regularizare și consolidare a pârâului Valea Bucerdea, continuă pe două tronsoane – în amonte și în aval, avansând conform planului de execuție.

Investiția presupune:

*3.725 metri de reprofilare a albiei – pentru scurgerea eficientă a apelor la viituri;

*4.925 metri de protecții de mal din beton ciclopian – pentru consolidarea malurilor și reducerea riscului de eroziune.

„Intervențiile se concentrează pe protejarea locuințelor, infrastructurii și siguranței oamenilor, priorități fundamentale pentru comunitate.

Această lucrare este esențială pentru prevenirea inundațiilor, mai ales după evenimentele extreme din 2018. Prin regularizarea și consolidarea albiei, se asigură o capacitate optimă de scurgere a apelor, protejând comunitatea în fața fenomenelor hidrometeorologice severe”, au transmis reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Mureș.

