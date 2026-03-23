FOTO | LPS Sebeș, victorii în deplasare la U19 și U17: „Leii" au primit un singur gol în cele două meciuri

LPS Sebeș, victorii în deplasare la U19 și U17: „Leii” au primit un singur gol în cele două meciuri

Victorii în deplasare, la Sibiu, în fața echipelor clubului ACS Alma, pentru grupele U19 și U17 de la LPS Sebeș, duminică, 22 martie 2026, în campionatele naționale la care participă. 

Grupa de U19 s-a impus fără emoții, cu scorul de 3-1 (1-0), în duelul din etapa a 17-a, prin reușitele lui Alisie, Moise și Cosma.

Antrenorul Doru Oancea a utilizat formula Dragosin – Davel, Vintilă, Nicola, Moise – Ghitan, Moș, M. Cristea, Rădac, Alisie – Cosma, după pauză mai intrând Cl. Lăncrănjan, An. Ursu, P. Lăncrănjan și Zdroba

Evoluție consistentă și pentru leii de U17, care au câștigat lejer, cu 4-0 (2-0), prin golurile înscrise de Cătană, Topală, Fulea și Droj. Antrenorul Paul Pacurar i-a introdus în teren pe Similie – L. Crișan, Dican, Cătană, Cibu – Droj, Horșa, Topală, Miclea, Căian – Fulea, pe parcursul meciului mai evoulând Boca și Matei.

În runda următoare, leii vor evolua pe teren propriu, duminică, 29 martie 2026, de la orele 12.00 și 14.00, împotriva celor de la AFC Hermannstadt.

sursa: LPS Sebeș Juniori / Facebook

FOTO | CSȘ Blaj, calificare la turneul final de volei masculin Speranțe: „Felicitări tuturor! Mulțumim părinților pentru susținere!”

CSȘ Blaj, calificare la turneul final de volei masculin Speranțe CSȘ Blaj s-a calificat la turneul final de volei masculin Speranțe. În urma turneului semifinal organizat la Zalău echipa pregătită de Alexandru Man s a calificat de pe locul 2 la turneul final. Rezultatele de la Zalău au fost o victorie 3-0 in fata echipei […]

Nicolae Stanciu: „A trecut mult de când nu am fost Mondial, vrem să facem o țară întreagă fericită" Fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu a declarat, luni, 23 martie 2026 că a trecut mult timp de când echipa națională a României nu a mai participat la o ediție a Cupei Mondiale și a menționat că el și […]

