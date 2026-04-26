FOTO: LPS Sebeș – a șasea victorie consecutivă la Under 19! Etapa viitoare, derby „de Alba”, LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia, pe „Pielarul”

LPS Sebeș – a șasea victorie consecutivă la Under 19, 10-0 în deplasare! Etapa viitoare, derby „de Alba”, LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia, pe „Pielarul”
Etapa a 21-a a competițiilor juvenile Under 19 și Under 17 organizate de FRF a avut duble externe pentru conjudețenele LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, în Seria 8, cu 3 eșecuri și un singur succes.
Citește și: FOTO: LPS Sebeș (Under 19) și CSM Unirea Alba Iulia (Under 17), doar victorii în 2026! Cinci din cinci pentru echipele lui Doru Oancea și Silviu Miron
LPS Sebeș (Under 19) continuă seria excelentă, cu a șasea victorie consecutivă din primăvară realizată de formația lui Doru Oancea. În schimb, șirul excelent al „alb-negrilor” la Under 17 (ce aveau tot 5 succese) s-a oprit. Duminică, 3 mai, pe „Pielarul” este derby „de Alba”, dubla LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia.
Under 19:
CSM Unirea Alba Iulia – AFC Hermannstadt 1-3 (0-0).
În confruntarea cu liderul, golul gazdelor a fost înscris de Rareș Stanciu (fratele lui Nicolae Stanciu, căpitanul României). Antrenorul Florin Danciu a mizat pe formula Herlea – Hațegan, Clepan, Jurj, Monescu, R. Stanciu, Butnariu, Gliga, R. Dan, Ursu, Câșlariu; au mai intrat Lazăr, Voidean, Bozeșan, Boancă. CSM Unirea Alba Iulia se poziționează pe locul 4, cu 31 de puncte (9 succese, 3 egaluri, golaveraj 60-30).
CSC Șelimbăr – LPS Sebeș 0-10 (0-3), au marcat Alisie – dublă, M. Cristea – dublă, Moș – dublă, Cosma, Todea, Cl. Lăncrănjan, Davel.
Doru Oancea i-a folosit pe Crețu – Davel, Vintilă, Nicola, Moise, Rădac, Moș, Cosma, Ghitan, Alisie, E. Vlad; au mai intrat M. Cristea, Todea, A. Ursu, Cl. Lăncrănjan, P. Lăncrănjan. LPS Sebeș are 6 victorii consecutive în 2026 și este pe locul secund, cu 51 de puncte (16 victorii, 3 remize, golaveraj 87-14).
Under 17:
CSM Unirea Alba Iulia – Hermannstadt 0-4 (0-1).
Primul eșec din primăvară, după 5 succese la rând pentru elevii lui Silviu Miron. CSM Unirea: Buftea – Ciontea, Șut, Dicu, Dirman, Goia, Ghioanca, L. Vlad, Olar, Onilă, Mureșan; au mai intrat Meteș, Oțel. Sânmărghitean, Simina, Ursa. Uniriștii sunt pe locul 4, cu 39 de puncte (12 întâlniri adjudecate, 3 egaluri, golaveraj 57-38).
CSC Șelimbăr – LPS Sebeș 1-0 (1-0), eșec la limită pentru formația lui Paul Păcurar, împotriva liderului, unul total nemeritat (bară transversală Crișan, în minutul 90).
LPS Sebeș: Similie – Crișan, Dican, Cătană, Cibu, Moga, Topală, Miclea, Bugnariu, Droj, Câmpean; au mai intrat Boca și Fulea. Cu 41 de puncte (12 victorii, 5 egaluri, golaveraj 48-19), LPS Sebeș este pe treapta a treia a podiumului.
