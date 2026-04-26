FOTO: LPS Sebeș – a șasea victorie consecutivă la Under 19! Etapa viitoare, derby „de Alba”, LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia, pe „Pielarul”

LPS Sebeș – a șasea victorie consecutivă la Under 19, 10-0 în deplasare! Etapa viitoare, derby „de Alba”, LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia, pe „Pielarul”

Etapa a 21-a a competițiilor juvenile Under 19 și Under 17 organizate de FRF a avut duble externe pentru conjudețenele LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, în Seria 8, cu 3 eșecuri și un singur succes.

LPS Sebeș (Under 19) continuă seria excelentă, cu a șasea victorie consecutivă din primăvară realizată de formația lui Doru Oancea. În schimb, șirul excelent al „alb-negrilor” la Under 17 (ce aveau tot 5 succese) s-a oprit. Duminică, 3 mai, pe „Pielarul” este derby „de Alba”, dubla LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia.

Under 19:

CSM Unirea Alba Iulia – AFC Hermannstadt 1-3 (0-0).

În confruntarea cu liderul, golul gazdelor a fost înscris de Rareș Stanciu (fratele lui Nicolae Stanciu, căpitanul României). Antrenorul Florin Danciu a mizat pe formula Herlea – Hațegan, Clepan, Jurj, Monescu, R. Stanciu, Butnariu, Gliga, R. Dan, Ursu, Câșlariu; au mai intrat Lazăr, Voidean, Bozeșan, Boancă. CSM Unirea Alba Iulia se poziționează pe locul 4, cu 31 de puncte (9 succese, 3 egaluri, golaveraj 60-30).

CSC Șelimbăr – LPS Sebeș 0-10 (0-3), au marcat Alisie – dublă, M. Cristea – dublă, Moș – dublă, Cosma, Todea, Cl. Lăncrănjan, Davel.

Doru Oancea i-a folosit pe Crețu – Davel,  Vintilă, Nicola, Moise, Rădac, Moș, Cosma, Ghitan, Alisie, E. Vlad; au mai intrat M. Cristea, Todea, A. Ursu, Cl. Lăncrănjan, P. Lăncrănjan. LPS Sebeș are 6 victorii consecutive în 2026 și este pe locul secund, cu 51 de puncte (16 victorii, 3 remize, golaveraj 87-14).

Under 17:

CSM Unirea Alba Iulia – Hermannstadt 0-4 (0-1).

Primul eșec din primăvară, după 5 succese la rând pentru elevii lui Silviu Miron. CSM Unirea: Buftea – Ciontea, Șut, Dicu, Dirman, Goia, Ghioanca, L. Vlad, Olar, Onilă, Mureșan; au mai intrat Meteș, Oțel. Sânmărghitean, Simina, Ursa. Uniriștii sunt pe locul 4, cu 39 de puncte (12 întâlniri adjudecate, 3 egaluri, golaveraj 57-38).

CSC Șelimbăr – LPS Sebeș 1-0 (1-0), eșec la limită pentru formația lui Paul Păcurar, împotriva liderului, unul total nemeritat (bară transversală Crișan, în minutul 90).

LPS Sebeș: Similie – Crișan, Dican, Cătană, Cibu, Moga, Topală, Miclea, Bugnariu, Droj, Câmpean; au mai intrat Boca și Fulea. Cu 41 de puncte (12 victorii, 5 egaluri, golaveraj 48-19), LPS Sebeș este pe treapta a treia a podiumului.

