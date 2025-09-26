FOTO | Dojokan Activ Aiud, medalii la Cupa României de karate WUKF! Ce sportivi au reușit să obțină medalii
Dojokan Activ Aiud, medalii la Cupa României de karate WUKF! Nouă sportivi au reușit să obțină medalii
În perioada 20-21 septembrie a avut loc Cupa României de karate WUKF la Timișoara. Au participat peste 700 de sportivi, de la 52 de cluburi.
Nouă sportivi de la Dojokan Activ Aiud au reușit să obțină medalii și performanțe remarcabile la acest concurs.
Medaliați sunt:
Barbu Antonia
Locul 1 la Kumite Individual 13 Ani
Locul 2 la Kata Individual 13 Ani
Răspopescu Muntean George
Locul 1 la Kumite Individual 16-17 Ani
Toplicean Erica
Locul 1 la Kumite Individual 14-15 Ani
Bande Daniel Timotei
Locul 1 la Kumite Individual 8 Ani
Duma Maria Sorana
Locul 2 Kumite Individual 16-17 Ani
Macavei Bogdan
Locul 2 Kata Individual 12 Ani
Moloca Darius
Locul 3 Kumite Individual 14-15 Ani.
„Felicitări sportivilor!”, a transmis Dojokan Activ Aiud într-o postare publicată pe o rețea de socializare.
