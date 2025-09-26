FOTO | Dojokan Activ Aiud, medalii la Cupa României de karate WUKF! Ce sportivi au reușit să obțină medalii

Dojokan Activ Aiud, medalii la Cupa României de karate WUKF! Nouă sportivi au reușit să obțină medalii

În perioada 20-21 septembrie a avut loc Cupa României de karate WUKF la Timișoara. Au participat peste 700 de sportivi, de la 52 de cluburi.

Nouă sportivi de la Dojokan Activ Aiud au reușit să obțină medalii și performanțe remarcabile la acest concurs.

Medaliați sunt:

Barbu Antonia

Locul 1 la Kumite Individual 13 Ani

Locul 2 la Kata Individual 13 Ani

Răspopescu Muntean George

Locul 1 la Kumite Individual 16-17 Ani

Toplicean Erica

Locul 1 la Kumite Individual 14-15 Ani

Bande Daniel Timotei

Locul 1 la Kumite Individual 8 Ani

Duma Maria Sorana

Locul 2 Kumite Individual 16-17 Ani

Macavei Bogdan

Locul 2 Kata Individual 12 Ani

Moloca Darius

Locul 3 Kumite Individual 14-15 Ani.

„Felicitări sportivilor!”, a transmis Dojokan Activ Aiud într-o postare publicată pe o rețea de socializare.

