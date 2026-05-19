FOTO: Albaiulianca Diana Ignat, bronz cu echipa României la IPA Games 2026 și MVP-ul turneului din Polonia
Albaiulianca Diana Ignat a cucerit medaliile de bronz cu echipa României la IPA Games 2026, fiind desemnată MVP-ul turneului din Polonia
Albaiulianca Diana Ignat (24 de ani) s-a remarcat în Polonia, la turneul de baschet 3×3 IPA Games, unde România a urcat pe treapta a treia a podiumului, De asemenea, sportiva din Cetatea Marii Uniri, singura femeie din componența reprezentativei tricolore, a primit premiul pentru MVP-ul turneului
Competiția s-a disputat la Wroclaw, iar echipa României, de fete și totodată mixtă, care a reunit reprezentanți din Poliția de Frontieră, Poliția Națională, Jandarmerie etc a terminat pe locul 3.
În 2025, Diana Ignat-Kleeman a terminat pe locul secund, la o competiție similară, în Bosnia Herțegovina, fiind singura reprezentantă a sexului frumos într-o formație masculină
„Sportul continuă să aibă un loc special în viața mea, mai ales baschetul, care m-a învățat ce înseamnă ambiția, perseverența și puterea de a merge mai departe indiferent de obstacole. Toate aceste experiențe m-au format ca om și m-au ajutat să devin persoana de astăzi. Mă simt onorată și mândră să reprezint, în același timp, Jandarmeria Română și județul Arad, locul în care lucrez și îmi continui cu dedicare meseria de jandarm. Totodată, port mereu în suflet și orașul Alba Iulia, orașul din care am plecat după 17 ani de performanță, muncă și pasiune pentru sport, în special pentru baschet. mulțumesc in special familiei si celor care m-au susținut, care au crezut în mine și care mi-au oferit încredere„, a spus frumoasa jucătoare.
Albaiulianca Diana Ignat-Kleemann a fost campioană națională universitară în 2022 și pentru al doilea an consecutiv vicecampioană națională cu CSM Târgoviște Under 20. Descoperită în orașul natal de antrenorul Valentin Urian, Diana a început sportul sub panou la LPS Alba Iulia, a debutat la 15 ani pe prima scenă pentru CSU Alba Iulia, și încă de la vârste fragede a fost convocată mereu în reprezentativa României la diferite categorii de vârstă, de la Under 15 și până la Under 20. La sfârșitul anului 2017, la doar 15 ani, a jucat pe prima scenă, la CSU Alba Iulia, care însă ulterior s-a desființat. A trecut două sezoane la BC Sirius Tg. Mureș, iar din 2020 a activat în Liga Națională la CS Municipal Târgoviște.
