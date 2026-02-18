Actualitate

FOTO | Loturi de stafide „Furnicuța”, retrase din magazinele Lidl, din cauza prezenței unor reziduuri de pesticide

Ioana Oprean

Publicat

acum 49 de minute

în

De

Loturi de stafide „Furnicuța”, retrase din magazinele Lidl, din cauza prezenței unor reziduuri de pesticide

Lucsor Impex SRL a inițiat rechemarea unor loturi de stafide ‘Furnicuța’ din cauza prezenței unor reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană în aceste produse, a informat miercuri, 18 februarie 2026, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

„ANSVSA informează publicul că Lucsor Impex SRL a inițiat rechemarea unor loturi de stafide ‘Furnicuța’. Detalii produs: Stafide ‘Furnicuța’; origine: Uzbekistan; ambalator: Lucsor Impex SRL. Loturi vizate: B115D126 și B120D126. Siguranța produselor pe care le comercializăm este prioritatea noastră. În urma rezultatelor analizelor efectuate în cadrul programului de autocontrol, s-a depistat prezența unor reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană: Chlorpyrifos și Profenofos”, se arată în anunțul ANSVSA.

Pe site-ul autorității se află lista magazinelor din rețeaua Lidl, unde au fost comercializate aceste produse, notează Agerpres.

ANSVSA recomandă consumatorilor care au achiziționat produse din loturile menționate să nu le consume. Produsele pot fi returnate în magazinele de unde au fost cumpărate, pentru recuperarea contravalorii, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

