Rămâi conectat

Politică Administrație

FOTO | Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

De

Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile

În 2025, printr-un proiect PNRR, Primăria Albac a reușit să obțină fondurile necesare pentru dotarea Liceului Tehnologic „Țara Moților” cu mobilier și tehnică de ultimă generație. 

Astfel, fiecare sală de grădiniță și fiecare sală de clasă au primit atât mobilierul adecvat vârstei (măsuțe individuale , scaune, dulapuri, catedre, scaune profesor), cât și laptop, imprimantă, tablă inteligentă și instalație de sonorizare.

De asemenea, laboratoarele școlare și sala de sport au intrat în posesia materialelor didactice specifice .

Noua cantină școlară a fost dotată cu cele mai moderne echipamente necesare atât pentru pregătirea și servirea mesei, cât și pentru efectuarea orelor de practică de către elevi, au precizat reprezentanții Primăriei Albac.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Politică Administrație

Politică Administrație

FOTO | Zeci de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate pe principalele monumente și atracții din Aiud

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o zi

în

28 octombrie 2025

De

Zeci de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate pe principalele monumente și atracții din Aiud Zeci de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate ]n curând pe principalele monumente și atracții din municipiul Aiud.  „Descoperirea obiectivelor turistice din Aiud devine digitalizată și mai simplă! În curând, 22 de […]

Citește mai mult

Politică Administrație

FOTO | Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 zile

în

26 octombrie 2025

De

Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș Fiecare stradă din localitățile componente ale orașului Ocna Mureș beneficiază de iluminat public modern bazat pe tehnologia LED. Amplele lucrări de modernizare și eficientizare a sistemului de iluminat public în Uioara de Sus, Uioara de Jos, Războieni-Cetate, Cisteiu de Mureș și Micoșlaca […]

Citește mai mult

Politică Administrație

FOTO | Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud: Compartimentul Agricol s-a mutat de la etajul I la parter, pentru a fi mai accesibil

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 4 zile

în

25 octombrie 2025

De

Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud La sediul Primăriei Aiud s-a procedat la o reoganizare a dispunerii serviciilor.  Compartimentul Agricol s-a mutat de la etajul I la parter, pentru a fi mai accesibil tuturor, în special persoanelor vârstnice. „Poate fi găsit mai ușor – este prima ușă pe partea dreaptă, imediat după intrarea […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum o oră

SUA vor retrage soldați americani din România: Ce presupune reducerea prezenței americane în țara noastră

SUA vor retrage soldați americani din România Publicația „Kyiv Post” relatează, citând oficiali americani şi europeni, că Administraţia Trump este...
Actualitateacum 2 ore

Europa urmează să fie lovită de un val de furtuni puternice. Vreme severă începând din luna noiembrie 2025 anunțată de meteorologi

Europa urmează să fie lovită de un val de furtuni puternice. Vreme severă începând din luna noiembrie O schimbare majoră...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 15 ore

VIDEO | Într-un oraș din Alba, proiectul de transport public, tot mai aproape de finalizare, după ani de întârzieri și costuri suplimentare. Primar: „Suntem tot mai aproape de un transport public modern și ecologic”

Într-un oraș din Alba, proiectul de transport public, tot mai aproape de finalizare, după ani de întârzieri și costuri suplimentare....
Ştirea zileiacum 18 ore

VIDEO | Yukan’na, celebrul câine de salvare din Alba, a împlinit 11 ani: „Ce-i place cel mai mult? Antrenamente și bunătăți”

Yukan’na, celebrul câine de salvare din Alba, a împlinit 11 ani: „Ce-i place cel mai mult? Antrenamente și bunătăți” Yukan’na,...

Curier Județean

Curier Județeanacum 28 de minute

Tânăr, de 19 ani, cercetat de polițiști! A fost prins fără permis de conducere în timp ce se afla la volan pe o stradă din Vinerea

Tânăr, de 19 ani, cercetat de polițiști! A fost prins fără permis de conducere în timp ce se afla la...
Curier Județeanacum 43 de minute

Patru bărbați din Cugir, reținuți după ce s-au luat la bătaie: Scenele violente s-au petrecut în fața unui bloc, iar unul dintre ei a ajuns la spital

Patru bărbați din Cugir, reținuți după ce s-au luat la bătaie: Unul dintre ei a ajuns la spital Patru bărbați...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 ore

FOTO | Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile

Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile În 2025,...
Politică Administrațieacum o zi

FOTO | Zeci de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate pe principalele monumente și atracții din Aiud

Zeci de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate pe principalele monumente și atracții din Aiud Zeci...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 4 ore

29 octombrie – Ziua mondială a accidentului vascular cerebral (AVC): Unul din patru adulţi fac un accident vascular cerebral

29 octombrie – Ziua mondială a accidentului vascular cerebral (AVC): Unul din patru adulţi fac un accident vascular cerebral Ziua...
Opinii - Comentariiacum 5 ore

29 octombrie, Ziua Internațională a Internetului. România a intrat în era internetului în 1999

29 octombrie, Ziua Internațională a Internetului. România a intrat în era internetului în 1999 Ziua Internaţională a Internetului a fost...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea