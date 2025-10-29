FOTO | Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile
Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile
În 2025, printr-un proiect PNRR, Primăria Albac a reușit să obțină fondurile necesare pentru dotarea Liceului Tehnologic „Țara Moților” cu mobilier și tehnică de ultimă generație.
Astfel, fiecare sală de grădiniță și fiecare sală de clasă au primit atât mobilierul adecvat vârstei (măsuțe individuale , scaune, dulapuri, catedre, scaune profesor), cât și laptop, imprimantă, tablă inteligentă și instalație de sonorizare.
De asemenea, laboratoarele școlare și sala de sport au intrat în posesia materialelor didactice specifice .
Noua cantină școlară a fost dotată cu cele mai moderne echipamente necesare atât pentru pregătirea și servirea mesei, cât și pentru efectuarea orelor de practică de către elevi, au precizat reprezentanții Primăriei Albac.
