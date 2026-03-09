FOTO | Legiunea a XIII-a Gemina Minor, primul antrenament din 2026: Micuții tirones au rememorat principalele comenzi în latină și au exersat marșul în formație

Legiunea a XIII-a Gemina Minor, primul antrenament din 2026: Micuții tirones au rememorat principalele comenzi în latină și au exersat marșul în formație

Legiunea a XIII-a Gemina Minor a efectuat, duminică, 8 martie 2026, primul antrenament din 2026, la Muzeul Principia din Alba Iulia.

Sub conducerea centurionului Caius Cassius Proculeianus, micuții tirones au rememorat principalele comenzi în latină și au exersat marșul în formație.

Ei vor repeta experiența duminică, 15 martie 2026, de la ora 17.00, când centurionul i-a chemat la o nouă repetiție, care va fi ”condimentată” cu o poveste din istoria romană.

Mica legiune din fostul Castru Roman Apulum poate primi în continuare tineri membri în rândurile sale, toate detaliile fiind disponibile la Muzeul Principia.

sursa: Principia – Castrul Roman Apulum

