Curier Județean

FOTO | Legiunea a XIII-a Gemina Minor, primul antrenament din 2026: Micuții tirones au rememorat principalele comenzi în latină și au exersat marșul în formație

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 minute

în

De

Legiunea a XIII-a Gemina Minor, primul antrenament din 2026: Micuții tirones au rememorat principalele comenzi în latină și au exersat marșul în formație

Legiunea a XIII-a Gemina Minor a efectuat, duminică, 8 martie 2026, primul antrenament din 2026, la Muzeul Principia din Alba Iulia.

Sub conducerea centurionului Caius Cassius Proculeianus, micuții tirones au rememorat principalele comenzi în latină și au exersat marșul în formație.

Ei vor repeta experiența duminică, 15 martie 2026, de la ora 17.00, când centurionul i-a chemat la o nouă repetiție, care va fi ”condimentată” cu o poveste din istoria romană.

Mica legiune din fostul Castru Roman Apulum poate primi în continuare tineri membri în rândurile sale, toate detaliile fiind disponibile la Muzeul Principia.

sursa: Principia – Castrul Roman Apulum

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

4 milioane de euro pentru servicii de monitorizare și mentenanță a turbinelor Centralei eoliene Curcubăta din Munții Apuseni

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

9 martie 2026

De

4 milioane de euro pentru servicii de monitorizare și mentenanță a turbinelor Centralei eoliene Curcubăta din Munții Apuseni Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) SA a lansat, în 5 martie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de contractare prin licitație publică pentru timp de 5 ani a serviciilor de monitorizare […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Serbare de 8 Martie 2026 de vis la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia: Muzică, flori și oaspeți de seamă

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

9 martie 2026

De

Serbare de 8 Martie 2026 de vis la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia: Muzică, flori și oaspeți de seamă Povestea primăverii scrisă pe chipuri argintii. Muzică, flori și oaspeți de seamă: Așa s-a sărbătorit 8 Martie 2026 la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia. „Atmosferă de sărbătoare, zâmbete și multe flori, astăzi […]

Citește mai mult

Curier Județean

ASTĂZI | Elevii de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, care au excelat la olimpiadele de specialitate, vor susține un concert extraordinar la Palatul Principilor Transilvaniei. Acces gratuit

Bogdan Ilea

Publicat

acum 7 ore

în

9 martie 2026

De

Elevii de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, care au excelat la olimpiadele de specialitate, vor susține un concert extraordinar la Palatul Principilor Transilvaniei. Acces gratuit Elevii de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia urmează să susțină astăzi, 9 martie 2026, un concert ,,extraordinar” la Palatul Principilor, în Sala Transilvania. Astfel, […]

Citește mai mult