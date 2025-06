FOTO: La Zlatna, Sărbătoarea fotbalului județean 2025 | Festivitate AJF Alba: campioane, laureate, premii fair-play și golgheteri

La Zlatna, Sărbătoarea fotbalului județean 2025 | Festivitate AJF Alba: campioane, laureate, premii fair-play și golgheteri

Pe Stadionul „Minaur” din Zlatna a avut loc „Sărbătoarea fotbalului amator” 2025, festivitatea de premiere a competițiilor „sportului rege” din județ, o manifestare devenită deja tradiție grație proiectului finanțat de Consiliul Județean Alba.

În această zi de gală, conform AJF Alba se vor acorda un total de 45 de trofee, 643 de medalii în competițiile cu rezultate și 960 de medalii la interliga națională U17-U10, 250 de tricouri de campioni, 337 de mingi, plus diplomele aferente, numărul variind în funcție de locurile din clasament și performanțele individuale. În acest context au fost acordate diplome de excelență pentru Ion Dumitrel – președintele Consiliului Județean Alba și Silviu Ponoran – primarul Zlatnei.

Evenimentul desfășurat în preambul finalei Cupei României, faza județeană, dintre CS Ocna Mureș și Hidro Mecanica Șugag a pus punct stagiunii 2024-2025 în fotbalul din Alba, într-un mod spectaculos. „Sărbătoarea fotbalului judeţean” recompensează echipele campioane la diferite paliere competiţionale (11 campionate), dar şi golgheterii diverselor eşaloane fotbalistice, strângându-se laureaţii acestui sezon, golgheterii, dar şi echipele ce s-au remarcat la capitolul sportivitate (trofeul „Fair Play”).

Dar iată lista premiilor:

*Liga 4: Hidro Mecanica Șugag – campioană, Viitorul Sântimbru – locul 2, CS Ocna Mureș – locul 3; Trofeul Fair Play: Viitorul Sântimbru; golgheter: Claudiu Coltor (CS Ocna Mureș) – 34 de goluri;

*Liga 5, Seria 1: Sportul Câmpeni (campioană), Școala de Fotbal Valea Frumoasei (locul 2), Cuprirom Abrud (locul 3);

Seria 2: VCG Vințu de Jos (campioană), Voința Beldiu (locul 2), Progresul Fărău (locul 3);

Seria 3: ACS Oiejdea (campioană), Nicolae Linca Cergău (locul 2), Târnavele Tiur (locul 3).

Trofeul Fair Play: Viitorul Roșia Montană (Seria 1), Recolta Crăciunel (Seria 2), Viitorul Biia (Seria 3);

golgheteri: Daniel Ionuț Drăgoiu (Sportul Câmpeni, Seria 1) – 20 de goluri, Ilie Alexandu Mihălțan (Voința Beldiu, Seria 2) – 45 de goluri (al doilea an la rând), Lucian Alin Ursu (Târnavele Tiur, Seria 3) – 15 goluri;

*juniori Under 19: Fortuna Lunca Mureșului (campioană), LPS Sebeș (locul 2), Academia Șona (locul 3); golgheter Nicolae Alexandru Costea (Academia Șona) – 19 goluri;

*Under 17: LPS Sebeș (campioană), CSȘ Blaj (locul 2), Metalurgistul Cugir (locul 3); golgheter Nicolae Alexandru Lungar (CSȘ Blaj) – 22 de goluri;

*Under 15: Școala de Fotbal Valea Frumoasei (campioană), LPS Sebeș (locul 2), Star Pro Optimum Alba Iulia (locul 3); golgheter Rareș Bogdan Feresteoaru (Școala de Fotbal Valea Frumoasei) – 67 de goluri (al doilea sezon consecutiv);

*Under 14 Elite: Școala de Fotbal Valea Frumoasei (campioană), Juniorul Aiud (locul 2), Sportul Petrești (locul 3); golgheter Cătălin Nicolae Ciulea (Școala de Fotbal Valea Frumoasei) 29 de goluri;

*Participante la feminin Under 15 (8 echipe); juniori Under 14 Clasic (4), Under 13 (12), Under 12 (10), Under 11 (14), Under 10 (18), Under 9 (16), Interliga (16).

*câștigătoarea Cupei României, finalista Cupei României, jucătorul finalei, arbitrii și observatorii finalei. Au fost acordate trofee, diplome, medalii, tricouri și mingi, în funcție de performanțele realizate pe parcursul stagiunii 2024/2025

