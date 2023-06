Pe “Cetate”, Sărbătoarea fotbalului județean 2023! Festivitate AJF Alba: campioane, laureate, premii fair-play și golgheteri

Azi, pe Stadionul “Cetate” din Alba Iulia, cu începere de la ora 16.30, are loc “Sărbătoarea fotbalului amator” festivitatea de premiere a competițiilor “sportului rege” din județ, o manifestare organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba, devenită deja tradiție, grație proiectului depus spre finanțare la Consiliul Județean Alba și în parteneriat cu firma Decathlon Alba Iulia.

În această zi de gală, ce cuprinde și un recital al Fanfarei din Petrești, se vor acorda un total de 50 de trofee, 637 medalii, 219 tricouri de campion și 201 mingi, plus diplomele aferente, numărul variind în funcție de locurile din clasament și performanțele individuale.

Evenimentul desfășurat în preambul finalei Cupei României, faza județeană, dintre Industria Galda de Jos și Viitorul Vama Seacă (ora 18.00), va pune punct stagiunii 2022-2023 în fotbalul din Alba, într-un mod spectaculos (exceptând jocurile de baraj ale campioanei Ligii a 4-a, Industria Galda de Jos).

„Sărbătoarea fotbalului judeţean” recompensează echipele campioane la diferite paliere competiţionale (11 campionate), dar şi golgheterii diverselor eşaloane fotbalistice, strângându-se laureaţii acestui sezon, golgheterii, dar şi echipele ce s-au remarcat la capitolul sportivitate (trofeul „Fair Play”).

Golgheterii campionatului 2022/2023: Romică David (Performanța Ighiu) – 34 de goluri, Liga 4;

Alin Traian Ucenic (Limbenii Limba) – 24 de goluri, Seria 1; Ioan Mihai Macarie (Adu Academy Șona) – 18 goluri, Seria 2; Ilie Alexandru Mihălțan (Voința Beldiu) – 33 de goluri, Seria 3, toți Liga 5;

Florin Bura (Metalurgistul Cugir) – 21 de goluri, Elite și Alexandru Victor Criș (Viitorul Sântimbru) – 38 de goluri, Clasic, la Under 19;

Robert Janos Balasz (Fortuna Lunca Mureșului) – 17 goluri, Elite și Robert Turzai (Olimpia Aiud) – 31 de goluri, Clasic, la Under 17;

Sergiu George Todea (LPS Sebeș) – 44 de goluri, Elite și Csaba Iosif Barta (CS Ocna Mureș) – 44 de goluri, Clasic, la Under 15;

David Ponoran (Optimum Alba Iulia) – 20 de goluri, la Under 14;

Dar iată premianții din Alba:

*Liga 4: Industria Galda de Jos – campioană, Viitorul Sântimbru (locul 2), CIL Blaj (locul 3); Trofeul Fair Play: Cuprirom Abrud; golgheter: Romică David (Performanța Ighiu) – 34 de goluri;

*Liga 5, Seria 1: Limbenii Limba – campioană, Industria Galda de Jos 2 (locul 2), Performanța Ighiu 2 (locul 3); Trofeul Fair Play: Inter Ciugud; golgheter: Alin Traian Ucenic (Limbenii Limba);

Seria 2: Adu Academy Șona – campioană, Nicolae Linca Cergău (locul 2), Viitorul Biia (locul 3); Trofeul Fair Play: Dacia Mihalț; golgheter: Ioan Mihai Macarie (Adu Academy Șona);

Seria 3: FC Lopadea Nouă – campioană, Fortuna Lunca Mureșului (locul 2), Voința Beldiu (locul 3); Trofeul Fair Play: CS Ocna Mureș 2; golgheter: Ilie Alexandru Mihălțan (Voința Beldiu);

*Juniori Under 19, Elite: GT Sport Alba Iulia – campioană, Industria Galda (locul 2), Metalurgistul Cugir (locul 3); golgheter: Florin Bura (Metalurgistul Cugir);

Clasic: Hidromecanica Șugag – locul întâi; Alexandru Victor Criș (Viitorul Sântimbru);

*Juniori Under 17, Elite: Fortuna Lunca Mureșului – campioană, CSȘ Blaj (locul 2), GT Sport Alba Iulia (locul 3); golgheter: Robert Janos Balasz (Fortuna Lunca Mureșului);

Clasic: Sportul Petrești – locul întâi; golgheter: Robert Turzai (Olimpia Aiud);

*Under 15, Elite: Optimum Alba Iulia – campioană, LPS Sebeș (locul 2), CSȘ Blaj (locul 3); golgheter: Sergiu George Todea (LPS Sebeș);

Clasic: CS Ocna Mureș – locul întâi; golgheter: Csaba Iosif Barta (CS Ocna Mureș);

*Under 14: GT Sport Alba Iulia – campioană, Optimum Alba Iulia (locul 2), Olimpia Aiud (locul 3); golgheter: David Ponoran (Optimum Alba Iulia);

*Juniori Under 13 (14 echipe), Under 12 (14 echipe), Under 11 (14 echipe), Under 10 (10 echipe), Under 9 (14 echipe)

*Cupa României: câștigătoare (Industria Galda sau Viitorul Vama Seacă), finalista (Industria Galda sau Viitorul Vama Seacă), MVP-ul finalei; arbitrii finalei: Horațiu Balea, Andrei Mutu, Sergiu Gligor (toți Alba Iulia), Marius Mărginean (Blaj) – rezervă; observatorul finalei: Cosmin Georgiu (Aiud)