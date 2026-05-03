3 mai 2026 | Ziua Sănătății Mintale a Mamelor: Activitate organizată la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: „Nu ești singură. Te așteptăm cu drag”

Ziua Sănătății Mintale a Mamelor: Activitate organizată la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: „Nu ești singură. Te așteptăm cu drag”

Sănătate Mintală și Prevenirea Adicțiilor Copii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia a transmis un mesaj de grijă și încurajare tuturor mamelor, cu ocazia zilei de Ziua Sănătății Mintale a Mamelor, sărbătorită astăzi, 3 mai 2026.

Mai mult decât atât, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia organizează și o activitate, cutia ,,Gânduri care contează” unde mamele pot lăsa ,,o grijă, o teamă, o întrebare” sau un gând din suflet.

,,Cu ocazia Zilei Sănătății Mintale a Mamelor, Centrul de Sănătate Mintală și Prevenirea Adicțiilor Copii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia transmite un mesaj de grijă si încurajare tuturor mamelor.

În cadrul Centrului va fi disponibilă cutia „Gânduri care contează ”, un loc sigur și anonim unde mamele lasă aici:

o grijă

o teamă

o întrebare

un gând din suflet.

Nu ești singură. Te așteptăm cu drag.”, se arată în mesajul publicat de Spitalul Județean de Urgență Alba.

