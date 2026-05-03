VIDEO | Vârtej de praf surprins în talciocul din Alba Iulia: Mai multe obiecte ușoare au fost ridicate în aer

Vârtej de praf surprins în talciocul din Alba Iulia: Mai multe obiecte ușoare au fost ridicate în aer

Un vârtej de praf a fost surprins astăzi, 3 mai 2026, în talciocul din Alba Iulia, unde mai multe obiecte ușoare, din plastic și hârtie, au fost ridicate și învârtite în aer pentru câteva momente, potrivit martorilor de la fața locului.

Potrivit site-ul de specialitate weather.gov, „Diavolii de praf” se formează în condiții de cer senin și temperaturi ridicate, în zonele cu încălzire puternică a suprafeței, de obicei la interfața dintre diferite tipuri de suprafețe, cum ar fi asfaltul și pământul, sau chiar câmpurile irigate și drumurile de pământ.

De obicei, vârtejurile de praf apar atunci când temperatura solului devine mult mai caldă decât aerul de deasupra acestuia.

Cum aerul cald este mai uşor, acesta se ridică rapid, formând o pâlnie care se roteşte, antrenând şi praful. Odată ce aerul cald instabil este epuizat sau echilibrul este rupt într-un alt mod, „diavolul de praf” se va descompune și se va disipa.

