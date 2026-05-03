VIDEO | Vârtej de praf surprins în talciocul din Alba Iulia: Mai multe obiecte ușoare au fost ridicate în aer
Vârtej de praf surprins în talciocul din Alba Iulia: Mai multe obiecte ușoare au fost ridicate în aer
Un vârtej de praf a fost surprins astăzi, 3 mai 2026, în talciocul din Alba Iulia, unde mai multe obiecte ușoare, din plastic și hârtie, au fost ridicate și învârtite în aer pentru câteva momente, potrivit martorilor de la fața locului.
Potrivit site-ul de specialitate weather.gov, „Diavolii de praf” se formează în condiții de cer senin și temperaturi ridicate, în zonele cu încălzire puternică a suprafeței, de obicei la interfața dintre diferite tipuri de suprafețe, cum ar fi asfaltul și pământul, sau chiar câmpurile irigate și drumurile de pământ.
De obicei, vârtejurile de praf apar atunci când temperatura solului devine mult mai caldă decât aerul de deasupra acestuia.
Cum aerul cald este mai uşor, acesta se ridică rapid, formând o pâlnie care se roteşte, antrenând şi praful. Odată ce aerul cald instabil este epuizat sau echilibrul este rupt într-un alt mod, „diavolul de praf” se va descompune și se va disipa.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Amenzi de peste 3.200 de lei la Zlatna: Zeci de persoane și autovehicule verificate. Cinci persoane, conduse la sediul unității de poliție
Amenzi de peste 3.200 de lei la Zlatna: Zeci de persoane și autovehicule verificate. Cinci persoane, conduse la sediul unității de poliție Polițiștii din Zlatna au desfășurat, ieri, 2 mai 2026, o acțiune în sistem integrat pentru menținerea ordinii publice și prevenirea faptelor violente, fiind verificate zeci de persoane și autovehicule din zonă. În urma […]
Urmărire ca în filme de la Lancrăm la Vințu de Jos: Un tânăr din Sebeș a încercat să scape de polițiști după ce s-a urcat BĂUT la volan. Ce alcoolemie avea
Urmărire ca în filme de la Lancrăm la Vințu de Jos: Un tânăr din Sebeș a încercat să scape de polițiști după ce s-a urcat BĂUT la volan. Ce alcoolemie avea Un tânăr de 23 de ani din Sebeș a fost urmărit în trafic de polițiștii rutieri, în noaptea de 2 spre 3 mai 2026, […]
VIDEO | Bărbat din Sâncel, prins BĂUT la volan de polițiști. A avut o alcoolemie de 1,19 mg/litru alcool pur în aerul expirat
Bărbat din Sâncel, prins BĂUT la volan de polițiști. A avut o alcoolemie de 1,19 mg/litru alcool pur în aerul expirat Un bărbat, de 56 de ani, din comuna Sâncel, județul Alba este cercetat de oamenii legii după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului. Rezultatul etilotestului a indicat o valoare de 1,19 mg/litru […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
3 mai 2026 | Ziua Internațională a Libertății Presei: Ce loc ocupă România în clasament. A ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani
Ziua Internațională a Libertății Presei: Ce loc ocupă România în clasament. A ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii...
VIDEO | Liderul AUR, George Simion, acuză coaliția de un „jaf de proporţii gigantice” și „tun financiar” dat în cazul contractelor din Programul SAFE: Nici PSD nu a scăpat
Liderul AUR, George Simion, acuză coaliția de un „jaf de proporţii gigantice” și „tun financiar” dat în cazul contractelor din...
Știrea Zilei
ACCIDENT rutier în zona Vama Seacă: Un bărbat s-ar fi răsturnat cu ATV-ul
ACCIDENT rutier în zona Vama Seacă: Un bărbat s-ar fi răsturnat cu ATV-ul Un accident rutier a avut loc astăzi,...
INCONȘTIENȚĂ pe drumurile din Alba: Mai mulți șoferi, prinși băuți la volan într-o singură zi. Sunt cercetați de oamenii legii
INCONȘTIENȚĂ pe drumurile din Alba: Mai mulți șoferi, prinși băuți la volan într-o singură zi. Sunt cercetați de oamenii legii...
Curier Județean
VIDEO | Vârtej de praf surprins în talciocul din Alba Iulia: Mai multe obiecte ușoare au fost ridicate în aer
Vârtej de praf surprins în talciocul din Alba Iulia: Mai multe obiecte ușoare au fost ridicate în aer Un vârtej...
Amenzi de peste 3.200 de lei la Zlatna: Zeci de persoane și autovehicule verificate. Cinci persoane, conduse la sediul unității de poliție
Amenzi de peste 3.200 de lei la Zlatna: Zeci de persoane și autovehicule verificate. Cinci persoane, conduse la sediul unității...
Politică Administrație
VIDEO | „Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței Mici
„Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței...
FOTO | Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se vor încheia
Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se...
Opinii Comentarii
Ziua naţională a tineretului, sărbătorită anual, pe data de 2 mai, în România
Ziua naţională a tineretului, sărbătorită anual, pe data de 2 mai, în România Tinerii din România sărbătoresc începând din 2005,...
1 MAI muncitoresc: Serbările cu fast ale perioadei comuniste
1 MAI muncitoresc: Serbările cu fast ale perioadei comuniste În fostele ţări comuniste, ziua de 1 mai a fost transformată...