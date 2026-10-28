Curier Județean

2 noiembrie 2026 | Alba Iulia comemorează Răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan: Lansare de carte și marcarea locului memorial „Temnița lui Crișan“

Ioana Oprean

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Alba Iulia comemorează Răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan: Lansare de carte și marcarea locului memorial „Temnița lui Crișan“

Luni, 2 noiembrie 2026, Alba Iulia găzduiește un eveniment de rememorare istorică dedicat Răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan, în cadrul ALBA Dialog Fest. Programul reunește o lansare de carte și o reconstituire istorică cu marcarea unui loc memorial.

Petrecerea Divorțaților

De la ora 11.00, în Sala Unirii, va fi lansat volumul „Horea. Procesul și martiriul“, de Ioan Fruma, apărut în 2026 la Editura Școala Ardeleană. Ediția este îngrijită de CȘ II dr. Mircea-Gheorghe Abrudan. Potrivit informațiilor de pe coperta volumului, lucrarea este singura apărută în limba română care restituie integral interogatoriile lui Horea, Cloșca și Crișan.

Cartea va fi prezentată de Mircea-Gheorghe Abrudan, îngrijitorul ediției, și de Vasile George Dâncu, directorul editurii. La eveniment vor lua cuvântul prof. univ. dr. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române, și Tudor Roșu, de la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

„Temnița lui Crișan“, loc memorial

La ora 12.30, programul continuă pe Aleea Castanilor, unde va avea loc marcarea locului memorial „Temnița lui Crișan“, printr-o reconstituire istorică. Afișul evenimentului include o ilustrație care înfățișează temnița în care se presupune că a fost închis Crișan.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Primăria Municipiului Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, Protopopiatul Greco-Catolic Alba Iulia, Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Alba, alături de alte instituții și asociații culturale. Printre partenerii evenimentului se numără organizații și inițiative locale din domeniul culturii și al comunității.

foto reprezentativă: arhivă (cu rol ilustrativ)

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