FOTO: Echipa AJF Alba a câștigat Memorialul „Adi Lucaci” pentru al treilea an consecutiv!

Echipa AJF Alba a câștigat Memorialul „Adi Lucaci” pentru al treilea an consecutiv!

Echipa Asociației Județene de Fotbal Alba s-a impus în 3 din cele 4 ediții ale turneului disputat în memoria fostului președinte al AJF Arad.

Din distribuția AJF Alba au făcut parte Petre Clep, Adrian Bicheși, Cristian Petropulos (președintele AJF Alba), Mihai Dăscălescu, Ovidiu Hulea, Ciprian Selagea, Ionuț Grozav, Narcis Rus, Claudiu Furdui și Robert Vlad.

Fotbalul din vestul țării nu l-a uitat pe Adrian Lucaci și reprezentanții a șase Asociații Județene (Alba, Caraș Severin, Bihor, Sălaj, Hunedoara și Timiș) au răspuns pozitiv invitației Aradului la ediția cu numărul patru al Memorialului ce poartă numele fostului fundaș de la UTA, Sportul sau U. Cluj. Plecat prematur la Cer, în aprilie 2020, după ce a pierdut „meciul” cu o boală incurabilă, fostul preşedinte al AJF Arad este apreciat și astăzi pentru proiectele inițiate. De exemplu „Cupa Satelor” a fost implementat de Federația Română de Fotbal la nivel de copii în toată țara, dar în multe județe competiția se joacă și la nivel de seniori.

Dacă prima ediție e Memorialului a fost adjudecată de hunedoreni, în următoarele a triumfat AJF Alba. Echipa selecționată de Cristian Petropulos a făcut „hattrickul”, fiind peste toate adversarele în întrecerea de pe terenul CSȘ Gloria Arad, din Subcetate. Baza din Subcetate, ce beneficiază de vestiare nou-nouțe, moderne, prin implicarea Cetății Voluntarilor, a găzduit pentru al doilea an consecutiv Memorialul Adrian Lucaci, pe care „albanezii” l-au câștigat după o finală cu AJF Caraș-Severin, scor 6-5 (după penalty-uri).

La final, toți președinții AJF-urile din vest prezenți la Arad au depus o coroană la mormântul din Grădiște al lui Adrian Lucaci. „Mă bucur că și în acest an toți colegii pe care i-am invitat au răspuns prezent și am putut să-l omagiem așa cum se cuvine pe Adrian Lucaci, fostul președinte al AJF Arad, un om extraordinar. Adi Lucaci va rămâne mereu în inimile noastre, ca simbol al pasiunii și devotamentului pentru fotbal. Ediția din acest an a fost desfășurată sub sloganul <<Respect pentru trecut, susținere pentru viitor!>>, adică ne propunem să avem grijă și chiar să îmbunătățim unde se poate, conform vremurilor pe care le trăim, proiectele inițiate de Adi. Memorialul a fost câștigat cei din Alba Iulia, la fel ca și în 2023 și 2024, înseamnă că sunt cei mai buni. Îi felicităm și îi așteptăm pe toți participanții și la anul la Arad”, a transmis Răzvan Cadar, președintele AJF Arad.

