FOTO | La 80 de ani, un profesor din Alba, veritabil „Domn Trandafir”, începe luni, 8 septembrie 2025, un nou an școlar

La 80 de ani, un profesor din Alba, veritabil „Domn Trandafir”, începe luni, 8 septembrie 2025, un nou an școlar
În urmă cu 2 ani am scris despre profesorul Ioan Brânzan, „omul de fizică” de la Sebeș, care impresiona prin activitatea sa neîntreruptă la catedră, o viață întreagă dedicată învățământului și elevilor.
Acum, la venerabila vârstă de 80 de ani împliniți, domnia sa începe un nou an școlar la Liceul German Sebeș, bifând 56 de ani de muncă în slujba educației.
Pasiunea, dăruirea și consecvența îl transformă într-un simbol al școlii românești și într-un reper pentru generații întregi de elevi și colegi, un veritabil „Domn Trandafir” al educației românești.
56 de ani de muncă neîntreruptă la catedră reprezintă cartea de vizită a profesorului Ioan Brânzan de la Liceul German Sebeș, unul dintre cei mai vechi profesori în activitate din România. Absolvent al Universității din București, specializarea Fizică-Chimie, domnia sa și-a legat destinele de școala românească din județele Hunedoara și Alba, în județul nostru activând la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia, Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș și Liceul German Sebeș.
Ca un veritabil „Domn Trandafir”, dedicat școlii și elevilor, domnul profesor Ioan Brânzan a continuat activitatea didactică și după momentul pensionării, dată fiind dragostea domniei sale pentru această profesie, dar și penuria de profesori de științe reale. Rezultatele muncii la catedră pot fi cuantificate prin premiile obținute la olimpiadele și concursurile școlare, dar și prin parcursul profesional al absolvenților (în timp, elevii domnului profesor Brânzan au devenit profesori universitari, profesori pentru învățământul preuniversitar, ingineri, medici etc.).
Activitatea la catedră a fost dublată de cea de cercetare (domnul profesor Brânzan fiind autorul unei culegeri de probleme de fizică, rezultat al unei munci de peste 16 ani), dar și de cea de îmbogățire a bazei logistice a școlilor pe care le-a slujit (de exemplu, domnul profesor Brânzan a donat cărți pentru Biblioteca Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș în valoare de peste 20.000 de euro).
Energia și spiritul tânăr ale domnului profesor Brânzan vine din interacțiunea cu tinerii elevi care, în ciuda prejudecăților societății contemporane, interacționează bine cu domnia sa, îl îndrăgesc și l-au botezat, simbolic și cu mult drag, „OMUL DE FIZICĂ”.
Îl felicităm pe domnul profesor Ioan Brânzan pentru dăruirea sa și îi dorim multă sănătate, putere de muncă și mulți ani la catedră, alături de elevii domniei sale de la Liceul German Sebeș!
