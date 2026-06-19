Curier Județean

FOTO | Justiția prin ochii elevilor: O clasă de la Școala Generală Ovidiu Hulea din Aiud, discuții cu judecători și procurorii de la Curtea de Apel Alba Iulia

Bogdan Ilea

Publicat

acum 11 minute

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Justiția prin ochii elevilor: O clasă de la Școala Generală Ovidiu Hulea din Aiud, discuții cu judecători și procurorii de la Curtea de Apel Alba Iulia

Elevii clasei a IV-a B de la Școala Generală Ovidiu Hulea din Aiud au avut ocazia să  dialogheze în sala de judecată a Curții de Apel Alba Iulia. 

Cei mici au discutat cu reprezentanți ai profesiilor din sistemul judiciar: judecător, procuror, grefier și avocat.

,,Cum se vede Justiția prin ochii elevilor?

La această provocare au răspuns cu bucurie și curiozitate elevii clasei a IV-a B de la Școala Generală Ovidiu Hulea din Aiud, care au avut ocazia să dialogheze în sala de judecată a Curții de Apel Alba Iulia, pe teme de interes adaptate vârstei lor, cu reprezentanți ai profesiilor din sistemul judiciar: judecător, procuror, grefier și avocat.

Lecția deschisă de educație juridică a fost realizată cu sprijinul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia și al Baroului Alba.”, se arată într-un mesaj publicat de Curtea de Apel Alba Iulia – Oficial.

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