Curier Județean

FOTO | Justiția din Alba, cu deficit de personal în 2025: 6 posturi de judecător vacante și 15 posturi neocupate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 15 minute

în

De

Justiția din Alba, cu deficit de personal în 2025: 6 posturi de judecător vacante și 15 posturi neocupate

Tribunalul Alba și judecătoriile din circumscripție au funcționat în 2025 cu posturi vacante atât la nivelul judecătorilor, cât și în rândul personalului auxiliar și conex, arată Raportul de activitate pe anul trecut.

La nivelul întregului sistem din județ, tribunal și cele cinci judecătorii, sunt prevăzute 66 de posturi de judecător, însă 6 erau vacante, iar din 237 de posturi de personal, 15 erau neocupate.

Separat, raportul indică situația strict la Tribunalul Alba. Astfel, 30 de posturi de judecător, însă media posturilor efectiv ocupate în 2025 a fost de 23,3.

Conducerea instanței notează că activitatea din 2025 a fost influențată „în principal” de „deficitul cronic de judecători”, situație care persistă de 5 ani.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

1 martie 2026 | „Sărbătoarea Primăverii”, eveniment dedicat doamnelor și domnișoarelor, la Aiud: Cine este invitatul special

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 4 ore

în

16 februarie 2026

De

„Sărbătoarea Primăverii”, eveniment dedicat doamnelor și domnișoarelor, la Aiud: Cine este invitatul special Doamnele și domnișoarele sunt invitate să celebreze începutul primăverii la Aiud printr-un eveniment special, plin de emoție, organizat de Primăria și Consiliul Local Aiud. Artistul surpriză este Cătălin Crișan, care va susține un recital dedicat primăverii și celor mai frumoase momente. Evenimentul […]

Citește mai mult

Curier Județean

ITM Alba: AMENZI de 11.500 de lei și 36 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 9-13 februarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

16 februarie 2026

De

ITM Alba: AMENZI de 11.500 de lei și 36 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 9-13 februarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii În perioada 9-13 februarie 2026, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 11.500 lei și au acordat 36 de avertismente în urma controalelor efectuate. Prin Programul cadru de […]

Citește mai mult

Curier Județean

Dosar penal pentru un bărbat de 48 de ani, din Blaj: A fost prins la volan cu o alcoolemie de 0.62 mg/l, iar la spital a refuzat recoltarea de mostre biologice

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

16 februarie 2026

De

Dosar penal pentru un bărbat de 48 de ani, din Blaj: A fost prins la volan cu o alcoolemie de 0.62 mg/l, iar la spital a refuzat recoltarea de mostre biologice Un bărbat de 48 de ani, din Blaj, s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști la volan cu o […]

Citește mai mult