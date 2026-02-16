FOTO | Justiția din Alba, cu deficit de personal în 2025: 6 posturi de judecător vacante și 15 posturi neocupate
Justiția din Alba, cu deficit de personal în 2025: 6 posturi de judecător vacante și 15 posturi neocupate
Tribunalul Alba și judecătoriile din circumscripție au funcționat în 2025 cu posturi vacante atât la nivelul judecătorilor, cât și în rândul personalului auxiliar și conex, arată Raportul de activitate pe anul trecut.
La nivelul întregului sistem din județ, tribunal și cele cinci judecătorii, sunt prevăzute 66 de posturi de judecător, însă 6 erau vacante, iar din 237 de posturi de personal, 15 erau neocupate.
Separat, raportul indică situația strict la Tribunalul Alba. Astfel, 30 de posturi de judecător, însă media posturilor efectiv ocupate în 2025 a fost de 23,3.
Conducerea instanței notează că activitatea din 2025 a fost influențată „în principal” de „deficitul cronic de judecători”, situație care persistă de 5 ani.
