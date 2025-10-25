FOTO | Judoka Laura Bogdan (CS Unirea Alba Iulia), pe locul 2 la Campionatul Național Ne Waza U 21
Judoka Laura Bogdan (CS Unirea Alba Iulia), pe locul 2 la Campionatul Național Ne Waza U 21
Laura Bogdan, judoka legitimată la CS Unirea Alba Iulia și CSM Cluj, a obținut locul 2 la Campionatul Național Ne Waza U 21.
Competiția a reunit cei mai buni sportivi din țară și s-a desfășurat recent la Târgu Frumos.
Citește și: FOTO | Laura Alexia Bogdan, judoka CS Unirea Alba Iulia – medalie de AUR la Cupa Europeană U 21 de la Istanbul
Sportiva uniristă a concurat la categoria de greutate – 52 de kilograme.
Această reușită vine la scurt timp după ce Laura Bogdan a reușit să obțină un important loc 7 la Campionatul Mondial de Juniori, desfășurat în Peru, în perioada 5-7 octombrie 2025. La această competiție, sportiva noastră a concurat la categoria – 48 de kilograme, cu cei mai buni sportivi din lume.
În fața sportivei uniriste s-au situat judoka din Japonia, Spania Uzbekistan, Franța, Ecuador și Olanda.
Sportivii secției de judo din cadrul CS Unirea Alba Iulia sunt pregătiți de profesorii Alin și Cristian Dinu.
CS Unirea Alba Iulia transmite felicitări tuturor și mult succes la viitoarele competiții, se arată într-un comunicat de presă.
