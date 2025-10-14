Rămâi conectat

FOTO | Judoka Alexandru Sibișan (CS Unirea Alba Iulia), locul 3 la Cupa Europeană de Seniori din Malaga

Judoka Alexandru Sibișan (CS Unirea Alba Iulia), locul 3 la Cupa Europeană de Seniori din Malaga

Alexandru Sibișan, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia și CSM Pitești, a obținut locul 3 la Cupa Europeană de Seniori din Malaga, după ce a învins judoka foarte bine pregătiți din Suedia, Spania și Croația, însă a pierdut meciul disputat cu un sportiv din Rusia, care ulterior a câștigat competiția.

Prin această medalie, la o competiție internațională foarte importantă, Alexandru Sibișan se menține în topul celor mai buni judoka din Europa. Acesta a concurat la categoria de greutate – 100 de kilograme împotriva unor sportivi de renume.

Citește și: FOTO | Alexandru Sibișan, judoka CS Unirea Alba Iulia – locul 1 la Turneul Internațional „Memorialul Aurel Cîmpeanu”

Cupa Europeană de Seniori din Malaga, desfășurată în perioada 11-12 octombrie 2025, a reunit sportivi din România, Spania, Franța, Croația, Germania, Belgia, Suedia, Portugalia, Finlanda, Slovenia și Rusia.

La doar 21 de ani, Alexandru Sibișan este un nume important în lumea judo-ului. Reușita din Malaga vine la scurt timp după ce acesta a câștigat locul 1 la Turneul Internațional `Memorialul Aurel Cîmpeanu” de la Focșani.

Sportivii secției de judo de la CS Unirea Alba Iulia sunt pregătiți de către profesorii Alin și Cristian Dinu.

Următoarea competiție pentru sportivul unirist este Campionatul European de Judo U23, ce se va desfășura la finalul lunii octombrie.

CS Unirea Alba Iulia transmite felicitări sportivului și antrenorilor și mult succes la viitoarele competiții, se arată într-un comunicat de presă.

