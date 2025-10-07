FOTO | Alexandru Sibișan, judoka CS Unirea Alba Iulia – locul 1 la Turneul Internațional „Memorialul Aurel Cîmpeanu”
Alexandru Sibișan, judoka CS Unirea Alba Iulia – locul 1 la Turneul Internațional „Memorialul Aurel Cîmpeanu”
Sportivul CS Unirea Alba Iulia Alexandru Sibișan a obținut locul 1 la Turneul Internațional de Judo „Memorialul Aurel Cîmpeanu”, desfășurat în perioada 3-5 octombrie la Focșani.
Competiția a reunit sportivi bine pregătiți din mai multe țări.
Citește și: FOTO: Judoka Alexandru Sibișan (CS Unirea Alba Iulia), medalie de bronz la Jocurile Mondiale Universitare! Rezultat extraordinar pentru sportivul din Cetatea Marii Uniri
Alexandru Sibișan a câștigat medalia de aur la categoria open masculin (sportivi cu greutatea de cel puțin 81 de kilograme).
Prin această nouă medalie, sportivul nostru își demonstrează forma fizică și sportivă foarte bună. Doar în acest an, Alexandru a câștigat medalii importante, între care bronz la Campionatul Mondial Universitar și la Campionatul Național Ne Waza Seniori.
Sportivii secției de judo din cadrul CS Unirea Alba Iulia sunt pregătiți de profesorii Alin și Cristian Dinu.
Turneul Internațional „Memorialul Aurel Cîmpeanu” a fost organizat de către Asociația de Securitate, cu sprijinul CJ Vrancea, în colaborare cu Asociația Județeană de Judo Vrancea, LPS Focșani, CS Unirea Focșani și CSS Focșani.
Competiția a ajuns la ediția XXII-a.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO: Luptătorii de la ACS Legiunea I Blăjeană, 3 medalii la Campionatul Național de Juniori Mici
Luptătorii de la ACS Legiunea I Blăjeană, 3 medalii la Campionatul Național de Juniori Mici, Iana Costea și Edan Ivașcu au devenit vicecampioni naționali, bronz pentru Tiberiu Vosloban Reprezentanții ACS Legiunea I Blăjeană au reușit rezultate extraordinare la Campionatul Național de Juniori Mici. La „Festivalul Micul Luptător”, disputat în Sala Polivalentă „Ladislau Simon” din Târgu […]
CSM Unirea Alba Iulia, eșec extern în SuperLiga feminină, 0-3 cu „U” Olimpia Cluj
CSM Unirea Alba Iulia, eșec extern în SuperLiga feminină, 0-3 cu „U” Olimpia Cluj, în ultima etapă a turului CSM Unirea Alba Iulia a suferit o înfrângere, scor 0-3 (0-2), în deplasare cu „U” Olimpia Cluj (echipă clasată pe locul 4, cu 11 puncte). Citește și: Uniristele Sara Câmpean și Claudia Bistrian, convocate la naționala […]
LPS Sebeș a suferit primul eșec la Under 19, CSM Unirea Alba Iulia, dublă victorioasă cu CSM Deva | Miercuri, confruntări externe în Cupa României
LPS Sebeș a suferit primul eșec la Under 19, CSM Unirea Alba Iulia, dublă victorioasă cu CSM Deva | Miercuri, confruntări externe în Cupa României LPS Sebeș a suferit primul eșec în competiția națională Under 19 organizată de FRF, înfrângere produsă în deplasare, cu Interstar Sibiu, în meciul contând pentru etapa a șaptea din Seria […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
România produce mai multe mașini decât Ungaria și Italia. Pe ce loc s-a clasat în prima jumătate a anului 2025
România continuă să crească în industria auto. Pe ce loc se clasează printre marii producători europeni România s-a clasat pe...
Măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan se resimt puternic: România, cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul din UE
Măsurile de austeritate lovesc în economia locală: România înregistrează cel mai mare declin din comerțul regional Măsurile de austeritate adoptate...
Știrea Zilei
VIDEO | Accident MORTAL pe DN1 – E60: O femeie de 73 de ani a DECEDAT după impactul violent dintre o AMBULANȚĂ și un autoturism
Accident MORTAL pe DN1 – E60: O femeie de 73 de ani a DECEDAT după impactul violent dintre o AMBULANȚĂ...
FOTO | Acoperișul registrului superior și turnul nordic ale Catedralei Romano-Catolice „Sfântul Mihail” din Alba Iulia vor fi reabilitate: Proiect finanțat prin programul Timbrul Monumentelor Istorice
Acoperișul registrului superior și turnul nordic ale Catedralei Romano-Catolice „Sfântul Mihail” din Alba Iulia vor fi reabilitate Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba...
Curier Județean
Pangar dotat cu lift la Mănăstirea Oașa: Proiectul a primit undă verde din partea Direcției Județene de Mediu Alba
Pangar dotat cu lift la Mănăstirea Oașa: Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de Mediu Alba Direcția Județeană...
FOTO | Albaiulianul Dorin Fleșeriu, prestație remarcabilă la ultraconcursul sportiv „Ironman” 2025, de la Calella-Barcelona: „Muncă, pasiune și curaj”
Albaiulianul Dorin Fleșeriu, prestație remarcabilă la ultraconcursul sportiv „Ironman” 2025 Albaiulianul Dorin Fleșeriu a avut o prestație remarcabilă, duminică, 5...
Politică Administrație
FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”
5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Opinii Comentarii
7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit
7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit La...
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma Creștinii ortodocși îl pomenesc, în data de 6 octombrie,...