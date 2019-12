FOTO/ Județul Alba reprezentat la nivel internațional la cea mai mare conferință de tehnologie din lume. ,,Web Summit 2019”, locul unde celebra revistă ,,Forbes” a spus că se naște viitorul

Cugireanul Bogdan Petric, manager general la Farmacia Farmex din Cugir a participat recent, la ,,Web Summit”, o conferință ce adună anual peste 70.000 de participanți din peste 150 de țări.

Printre cei 1200 de ,,lectori” s-au aflat nume mari ca Brad Smith (Presedintele Microsoft), Kate Brandt (Google), Werner Vogels (CTO Amazon), David Eun (CIO Samsung), Guo Ping (Presedintele Huawey), sefi de stat, comisari europeni si alte nume de mare rezonanta la nivel mondial.

,, A fost o oportunitate si implinire extrarodinara sa pot invata de la titani ce conduc companii de mare succes. Pe langa ,,secretele” companiilor din Silicon Valley si idei de mare valoare din cadrul unor companii de mare succes la nivel mondial, am vazut tehnologii de ultim moment ce vor revolutiona lumea in viitorul apropiat. Cu siguranta vom avea un viitor in care Inteligenta Artificiala si robotii vor avea un cuvant greu de spus fie ca noi ne dorim sau nu, fie ca noi suntem pregatiti sau nu. In acest sens una dintre ideile ce mi-au placut foarte mult a fost ,,Persoanele ce se readaptează astăzi ușor vor fi câștigătorii zilei de mâine”. De asemenea s-a vorbit foarte mult despre o greseala pe care noi romanii o repetam din generatie in generatie incercand sa fim buni la toate, incercand sa facem de toate. Trebuie sa intelegem odata ca pentru a avea un succes de rasunet trebuie sa ne specializam intr-un anumit domeniu, sa fim cei mai buni in acel domeniu, nu sa facem de totate la un nivel bunicel. Imi place mult un citat ,, Indiferent de ceea ce faci fii cel mai bun in ceea ce faci. Chiar si atunci cand mături strazile, fa-o in asa fel incat cine trece pe acolo sa se intrebe: Incredibil, cine a maturat aici? ”, ne-a relatat managerul general al Farmaciei,,FARMEX”, Bogdan Petric.

În opinia sa, lumea medicală este deja revolutionata la nivel mondial, cu ajutorul robotilor si a inteligentei artificiale, existand deja in lume aparaturi inovative si unelte care sa previna si sa semnaleze afectiuni care pot face mult rau oamenilor.

Despre ce a vazut la Lisabona, Bogdan a spus: ,, Un ochi radea altul plangea, in timp ce vedeam tehnologiile si serviciile aparute la nivel mondial. Aplicatii mobile care pot scana pielea si pot determina daca ai sau nu o afectiune dermatologica anume fara sa necesite deplasarea la un medic dermatolog. Dupa ce vedeai rezultatul in cazul in care ceva nu era in regula erai conectat automat cu un medic dermatolog. De asemenea exista gadgeturi ce monitorizeaza in timp real tensiunea, glicemia, pulsul si alte lucruri vitale iar aceste date sunt transmise in timp real catre medicul personal care daca va sesiza o valoare anormala va intra in contact direct automat cu pacientul.

Am fost uimit de asemenea de un serviciu disponibil deja in multe tari prin care daca ai o problema medicala esti consultat prin telemedicina, ai acces la zeci de medici si farmacisti ce colaboreaza astfel incat sa determine daca este necesar sa te deplasezi la spital (caz in care deja fiind facut triajul) esti tratat direct sau nu e necesara deplasarea la spital (evitand astfel cazuri ce nu au ce cauta la urgente). Ma gandeam la ce medici si farmacisti profesionisti, oameni dedicati profesiei avem in Romania, ce ar insemna sa beneficiem de aceste servicii, cate vieti s-ar salva.

Din pacate cred ca va trebui sa treaca mult timp de acum inainte sa beneficiem de aceste tehnologii. Pana atunci lupta noastra va fi sa recladim increderea in halatul alb, sa rupem orice bariere intre medici si farmacisti astfel incat sa fie o colaborare extraordinara in beneficiul pacientului. Noi deocamdata luptam sa ii facem pe oameni sa inteleaga ca trebuie mereu sa apeleze la specialisti si ca nu trebuie sa isi administreze medicatii dupa ureche sau doar ca i-a facut bine vecinului, ca antibioticul nu se ia pentru febra sau raceala si alte lucruri de genul acesta”.

Constantin PREDESCU