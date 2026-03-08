VIDEO | Jucătorii și staff-ul echipei de fotbal CSM Unirea Alba Iulia au oferit cadouri, de 8 Marie 2026, doamnelor și domnișoarelor, într-un mall din oraș

Jucătorii și staff-ul echipei de fotbal CSM Unirea Alba Iulia au oferit cadouri, de 8 Marie 2026, doamnelor și domnișoarelor, într-un mall din oraș

Gest deosebit, de Ziua Internațională a Femeii 2026, din partea echipei de fotbal de Liga 3 CSM Unirea Alba Iulia.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, jucătorii și stafful CSM Unirea Alba Iulia au fost prezenți la Carolina Mall.

Acolo au oferit doamnelor și domnișoarelor flori și mici cadouri pregătite de Carolina Mall Alba Iulia.

„Este un gest simbolic prin care am vrut să aducem un zâmbet și să spunem: La mulți ani tuturor femeilor!”, au transmis reprezentanții echipei de fotbal albaiuliene.

CSM Unirea Alba Iulia a izbutit, sâmbătă, 7 martie 2026, în ajunul Zilei Femeii, a opta victorie consecutivă în campionat, 1-0, în deplasare, cu Unirea Sântana. CSM Unirea Alba Iulia este pe primul loc în Seria 7 a Ligii 3.

foto-video: CSM Unirea Alba Iulia

