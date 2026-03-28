FOTO | Iulian Frățilă de la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj, performanță deosebită la olimpiada de Agricultură: A obținut locul I la etapa județeană și merge la faza națională. Mihai Oțoiu s-a clasat pe locul II
Iulian Frățilă de la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj, performanță deosebită la olimpiada de Agricultură: A obținut locul I la etapa județeană și merge la faza națională. Mihai Oțoiu s-a clasat pe locul II
Iulian Frățilă, elev la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj, a reușit o performanță deosebită la olimpiada de Agricultură. A obținut locul I la etapa județeană și merge la faza națională. Mihai Oțoiu s-a clasat pe locul II.
Elevii Frățilă Iulian și Oțoiu Mihai, din clasa a XI-a a Liceului Tehnologic „Ștefan Manciulea”, au obținut rezultate remarcabile la etapa județeană a Olimpiadei – aria curriculară Tehnologii, domeniul Agricultură, specializarea Cultura plantelor.
Sub îndrumarea doamnei profesor Păcurar Daniela, cei doi elevi au demonstrat o pregătire temeinică, seriozitate și interes pentru domeniul agricol, reușind să se evidențieze în cadrul competiției.
Frățilă Iulian a obținut Premiul I, iar Oțoiu Mihai a obținut Premiul II, confirmând nivelul ridicat de pregătire al elevilor liceului.
În urma acestui rezultat, Frățilă Iulian s-a calificat la etapa națională a olimpiadei, care se va desfășura în perioada 07–10 aprilie 2026, la Dragomirești-Vale, județul Ilfov.
Aceste rezultate reflectă atât munca și perseverența elevilor, cât și dedicarea cadrului didactic coordonator.
Conducerea Liceului Tehnologic “Ștefan Manciulea”, Dir. Prof. Tomotaș Cristina Valeria, îi felicită pe elevi și pe doamna profesor pentru performanțele obținute și le urează mult succes la etapa națională!
