FOTO | Irina Rita Codrea, elevă la Colegiul Național „David Prodan” Cugir”, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Istorie 2026: „În spatele acestui rezultat se află multe ore de studiu și multă pasiune”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Irina Rita Codrea, elevă în clasa a IX-a, la Colegiul Național „David Prodan” Cugir”, s-a calificat la etapa națională a Olimpiadei de Istorie 2026.

„Pentru noi, ca părinți, această veste a fost una care ne-a umplut inimile de bucurie și mândrie. Fiica noastră, Irina Rita, elevă în clasa a IX-a la Colegiul Național „David Prodan” din Cugir, s-a calificat la etapa națională a Olimpiadei de Istorie, după ce a obținut locul I la faza județeană a competiției.

În spatele acestui rezultat se află multe ore de studiu, multă pasiune pentru istorie și o dorință sinceră de a înțelege trecutul. Am văzut-o de multe ori citind, pregătindu-se cu seriozitate și punând suflet în ceea ce face, iar această reușită este rodul muncii și al perseverenței ei.

Există o vorbă frumoasă, adesea atribuită lui Albert Einstein: „Coincidența este felul lui Dumnezeu de a rămâne anonim.” Poate că este doar o coincidență, sau poate ceva mai mult, faptul că profesoara ei de istorie se numește tot Irina. Împreună, ele formează un adevărat „dream team” – o echipă unită de pasiune, muncă și dorința de a atinge performanța. Credem că această frumoasă potrivire spune ceva despre legătura specială dintre profesor și elev, despre inspirație, încredere și dedicare.

Poate că, într-un sens mai profund, fiecare profesor este un „dream” care așteaptă elevul potrivit pentru a deveni „team”, iar împreună să formeze acel „dream team” în care talentul, munca și inspirația se întâlnesc și dau naștere performanței. Credem că această frumoasă întâlnire dintre elev și profesor este una dintre marile bucurii ale educației.

Pentru noi, cel mai important lucru nu este doar premiul obținut, ci dragostea ei pentru cunoaștere, curiozitatea și determinarea de a merge mereu mai departe. Suntem recunoscători profesorilor care au îndrumat-o și au susținut-o pe acest drum și colegilor care i-au fost alături.

Irina, suntem foarte mândri de tine! Indiferent de rezultatul de la etapa națională, pentru noi ești deja o învingătoare. Îți dorim să mergi mai departe cu aceeași pasiune, curaj și încredere în tine.

Hai, Irina!”, se arată într-o postare emoționantă de pe contul de Facebook al tatălui tinerei din Cugir, Viorel Codrea, semnată „Cu multă dragoste și mândrie, Tata și Mama”.

