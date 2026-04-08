FOTO | Irina-Rita Codrea, de la Colegiul Național „David Prodan” din Cugir, performanță deosebită: Locul III la Olimpiada Națională de Religie, cultul greco-catolic

Irina-Rita Codrea, de la Colegiul Național „David Prodan” din Cugir, performanță deosebită: Locul III la Olimpiada Națională de Religie, cultul greco-catolic

Irina-Rita Codrea, elevă de la Colegiul Național „David Prodan” din Cugir, a reușit o performanță deosebită la Olimpiada Națională de Religie: locul III.

Olimpiada Națională de Religie, cultul greco-catolic s-a desfășurat la Baia Mare, în cadrul Episcopiei de Maramureș.

Mesaj emoționant publicat de părinții lui Irina-Rita: ,,Inimile noastre sunt pline de recunoștință, emoție și o bucurie adâncă”

În urma rezultatului, părinții fetei au publicat un mesaj emoționant pe o rețea de socializare. Textul integral este următorul:

Lumina din suflet care aduce rod: povestea unei reușite la Olimpiada Națională de Religie

Astăzi, inimile noastre sunt pline de recunoștință, emoție și o bucurie adâncă, care nu se poate exprima pe deplin în cuvinte.

Fiica noastră mezină, Irina-Rita, a participat la Olimpiada Națională de Religie, cultul greco-catolic, desfășurată la Baia Mare, în cadrul Episcopiei de Maramureș — un loc binecuvântat, în care credința și cunoașterea s-au împletit în mod profund.

Religia nu este doar o materie de studiu și nici doar o cunoaștere intelectuală a tainelor lumii create sau a lui Dumnezeu, ci este, în esența ei, o experiență vie, o întâlnire personală și transformatoare cu Creatorul tuturor lucrurilor. Ea nu se reduce la definiții, concepte sau răspunsuri corecte, ci devine respirația sufletului, legătura profundă și neîntreruptă cu Cel care dă viață, sens și lumină existenței noastre.

Într-o lume în care informația este din ce în ce mai accesibilă, dar sensul tot mai greu de găsit, religia oferă mai mult decât cunoaștere: oferă orientare, echilibru și răspunsuri la întrebările fundamentale ale inimii. Ea ne învață nu doar ce să știm, ci mai ales cum să trăim, cum să iubim, cum să iertăm și cum să rămânem ancorați în bine.

Prin religie, omul nu doar învață despre Dumnezeu, ci începe să trăiască în Dumnezeu, descoperind că El este Izvorul vieții, insuflătorul a tot ceea ce există, temelia binelui și vistieria nesfârșită a tuturor darurilor. Astfel, religia devine nu o simplă disciplină, ci un drum, o devenire, o lumină care călăuzește pașii omului spre adevăr, pace și împlinire.

Temele au fost complexe, profunde, provocatoare — adevărate încercări ale minții, dar și ale sufletului. Și totuși, acești copii minunați, luminați de harul Duhului Sfânt, au răspuns cu maturitate, înțelepciune și credință, dovedind că adevărata educație se naște din întâlnirea dintre cunoaștere și Dumnezeu.

Cu inimă smerită și plină de recunoștință, anunțăm că Irina-Rita a obținut locul al III-lea. În această după-amiază are loc premierea la Universitatea de Nord din Baia Mare.

Felicitări, draga noastră Irina-Rita!

Ai arătat că munca unită cu credința rodește frumos. Ai fost statornică, curajoasă și luminată. Ai pășit cu demnitate pe un drum al cunoașterii care nu înseamnă doar informație, ci formare de suflet.

Ești pentru noi nu doar un motiv de mândrie, ci o binecuvântare vie, o dovadă că „lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o” (Ioan 1,5).

Să rămâi mereu cu inima deschisă către Dumnezeu, căci, așa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur: „Nu este nimic mai puternic decât omul care are pe Dumnezeu în inima sa.”

Ne-ai făcut mândri — dar nu doar prin rezultat. Ci și prin perseverență, prin seriozitate, prin bunătatea și credința ta. Bucuria împlinirilor copiilor este, pentru părinți, o taină sfântă — o împletire de lacrimă, rugăciune și mulțumire. În tine vedem rodul speranțelor noastre și lucrarea tainică a lui Dumnezeu.

Mulțumim din suflet Irinei pentru dăruirea, seriozitatea și lumina pe care o aduce în tot ceea ce face, fiind pentru noi o bucurie și o binecuvântare. „Toate le pot în Cel care mă întărește” (Filipeni 4,13).

Îndreptăm gânduri de recunoștință către profesorii ei, în mod special către domnul profesor Alin Teodorescu, pentru călăuzirea atentă și răbdarea cu care au însoțit-o pe acest drum, precum și către întregul cadru profesoral al Colegiului Național „David Prodan”, alături de personalul auxiliar, pentru implicarea și contribuția lor constantă la formarea ei armonioasă.

Suntem recunoscători fraților, rudelor și tuturor celor care i-au fost alături cu sprijin, încredere și rugăciune, dar și organizatorilor din Maramureș, pentru efortul, dăruirea și grija cu care au făcut posibil acest eveniment.

