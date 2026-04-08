FOTO | Irina-Rita Codrea, de la Colegiul Național „David Prodan” din Cugir, performanță deosebită: Locul III la Olimpiada Națională de Religie, cultul greco-catolic
Irina-Rita Codrea, elevă de la Colegiul Național „David Prodan” din Cugir, a reușit o performanță deosebită la Olimpiada Națională de Religie: locul III.
Olimpiada Națională de Religie, cultul greco-catolic s-a desfășurat la Baia Mare, în cadrul Episcopiei de Maramureș.
Mesaj emoționant publicat de părinții lui Irina-Rita: ,,Inimile noastre sunt pline de recunoștință, emoție și o bucurie adâncă”
În urma rezultatului, părinții fetei au publicat un mesaj emoționant pe o rețea de socializare. Textul integral este următorul:
Lumina din suflet care aduce rod: povestea unei reușite la Olimpiada Națională de Religie
Astăzi, inimile noastre sunt pline de recunoștință, emoție și o bucurie adâncă, care nu se poate exprima pe deplin în cuvinte.
Fiica noastră mezină, Irina-Rita, a participat la Olimpiada Națională de Religie, cultul greco-catolic, desfășurată la Baia Mare, în cadrul Episcopiei de Maramureș — un loc binecuvântat, în care credința și cunoașterea s-au împletit în mod profund.
Religia nu este doar o materie de studiu și nici doar o cunoaștere intelectuală a tainelor lumii create sau a lui Dumnezeu, ci este, în esența ei, o experiență vie, o întâlnire personală și transformatoare cu Creatorul tuturor lucrurilor. Ea nu se reduce la definiții, concepte sau răspunsuri corecte, ci devine respirația sufletului, legătura profundă și neîntreruptă cu Cel care dă viață, sens și lumină existenței noastre.
Într-o lume în care informația este din ce în ce mai accesibilă, dar sensul tot mai greu de găsit, religia oferă mai mult decât cunoaștere: oferă orientare, echilibru și răspunsuri la întrebările fundamentale ale inimii. Ea ne învață nu doar ce să știm, ci mai ales cum să trăim, cum să iubim, cum să iertăm și cum să rămânem ancorați în bine.
Prin religie, omul nu doar învață despre Dumnezeu, ci începe să trăiască în Dumnezeu, descoperind că El este Izvorul vieții, insuflătorul a tot ceea ce există, temelia binelui și vistieria nesfârșită a tuturor darurilor. Astfel, religia devine nu o simplă disciplină, ci un drum, o devenire, o lumină care călăuzește pașii omului spre adevăr, pace și împlinire.
Temele au fost complexe, profunde, provocatoare — adevărate încercări ale minții, dar și ale sufletului. Și totuși, acești copii minunați, luminați de harul Duhului Sfânt, au răspuns cu maturitate, înțelepciune și credință, dovedind că adevărata educație se naște din întâlnirea dintre cunoaștere și Dumnezeu.
Cu inimă smerită și plină de recunoștință, anunțăm că Irina-Rita a obținut locul al III-lea. În această după-amiază are loc premierea la Universitatea de Nord din Baia Mare.
Felicitări, draga noastră Irina-Rita!
Ai arătat că munca unită cu credința rodește frumos. Ai fost statornică, curajoasă și luminată. Ai pășit cu demnitate pe un drum al cunoașterii care nu înseamnă doar informație, ci formare de suflet.
Ești pentru noi nu doar un motiv de mândrie, ci o binecuvântare vie, o dovadă că „lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o” (Ioan 1,5).
Să rămâi mereu cu inima deschisă către Dumnezeu, căci, așa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur: „Nu este nimic mai puternic decât omul care are pe Dumnezeu în inima sa.”
Ne-ai făcut mândri — dar nu doar prin rezultat. Ci și prin perseverență, prin seriozitate, prin bunătatea și credința ta. Bucuria împlinirilor copiilor este, pentru părinți, o taină sfântă — o împletire de lacrimă, rugăciune și mulțumire. În tine vedem rodul speranțelor noastre și lucrarea tainică a lui Dumnezeu.
Mulțumim din suflet Irinei pentru dăruirea, seriozitatea și lumina pe care o aduce în tot ceea ce face, fiind pentru noi o bucurie și o binecuvântare. „Toate le pot în Cel care mă întărește” (Filipeni 4,13).
Îndreptăm gânduri de recunoștință către profesorii ei, în mod special către domnul profesor Alin Teodorescu, pentru călăuzirea atentă și răbdarea cu care au însoțit-o pe acest drum, precum și către întregul cadru profesoral al Colegiului Național „David Prodan”, alături de personalul auxiliar, pentru implicarea și contribuția lor constantă la formarea ei armonioasă.
Suntem recunoscători fraților, rudelor și tuturor celor care i-au fost alături cu sprijin, încredere și rugăciune, dar și organizatorilor din Maramureș, pentru efortul, dăruirea și grija cu care au făcut posibil acest eveniment.
Secția de Neonatologie a Spitalului Orășenesc Cugir, dotată cu echipamente de resuscitare a nou-născutului și de screening: Achiziție în derulare
Secția de Neonatologie a Spitalului Orășenesc Cugir, dotată cu echipamente de resuscitare a nou-născutului și de screening: Achiziție în derulare Spitalul Orășenesc Cugir a lansat, marți, 7 aprilie 2026 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de achiziție prin licitație publică a unor echipamente noi pentru Secția de Neonatologie a unității medicale. Procedura de […]
UPDATE | INCENDIU la o școală din comuna Unirea: Flăcările au cuprins o încăpere din unitatea de învățământ. Pompierii intervin cu două autospeciale
INCENDIU la o școală din comuna Unirea: Pompierii intervin de urgență cu două autospeciale Pompierii din Aiud intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit, din primele informații, la școala din localitatea Ciugudu de Jos, comuna Unirea. Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în loc. Ciugudu de Jos, com. Unirea. […]
ACCIDENT pe o stradă din Alba Iulia: Traficul se desfășoară alternativ în urma unui eveniment rutier
ACCIDENT pe o stradă din Alba Iulia: Traficul se desfășoară alternativ în urma unui eveniment rutier Traficul de pe strada Regimentul V Vânători din municipiul Alba Iulia se desfășoară alternativ în aceste momente din cauza unui eveniment rutier. Din primele informații disponibile, incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, cei implicați neavând nevoie de intervenția […]
Nicușor Dan a numit noii șefi ai marilor Parchete: A acceptat 7 din 8 propuneri
Nicușor Dan a numit noii șefi ai marilor Parchete: A acceptat 7 din 8 propuneri Nicușor Dan a transmis, în...
Schimbare de situație în cazul Realitatea Plus: Televiziunea își poate CONTINUA emisia
Schimbare de situație în cazul Realitatea Plus: Televiziunea își poate CONTINUA emisia Curtea de Apel București a hotărât suspendarea aplicării...
VIDEO | Băile Sărate din Ocna Mureș, în cursa pentru Destinația Anului 2026: Stațiunea balneară, în finala competiției. Votul tău poate decide câștigătorul
Băile Sărate din Ocna Mureș, în cursa pentru Destinația Anului 2026: Stațiunea balneară, în finala competiției. Votul tău poate decide...
Controale „la piele” la Spitalul Municipal Aiud: Dosar penal pentru furt de alimente din unitatea sanitară
Controale „la piele” la Spitalul Municipal Aiud: Dosar penal pentru furt de alimente din unitatea sanitară Noua conducere a Spitalului...
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Miercurea Mare, ziua în care Iuda l-a vândut pe Iisus. Este ultima zi din Săptămâna Patimilor când se mai pot face treburi pe câmp sau se mai spală și calcă
Miercurea Mare, ziua în care Iuda l-a vândut pe Iisus. Este ultima zi din Săptămâna Patimilor când se mai pot...
Marţea Mare din Săptămâna Patimilor şi Pilda celor zece fecioare. Ce spune Sfânta Scriptură
Marţea Mare din Săptămâna Patimilor şi Pilda celor zece fecioare. Ce spune Sfânta Scriptură Citește și: MESAJE DE PASTELE ORTODOX....